Władimir Putin urodził się 7 października 1952 w Leningradzie. Był dzieckiem Władimira Spirydonowicza Putina i Marii Iwanowny z d. Szełomow. Obydwoje zmarli, gdy chłopiec miał dziesięć lat. Tak wygląda oficjalna wersja biografii Władimira Putina.

Wiera Putina. Kim jest "gruzińska matka" Władimira Putina?

Ta opowieść ma jednak swoją alternatywną postać. Zgodnie z nią matką prezydenta Rosji miałaby być Wiera Putina. Sam przywódca zaś jest owocem romansu Wiery z żonatym, rosyjskim mechanikiem. Wiera przez jakiś czas wychowywała chłopca samotnie, później wyszła za mąż. Ojczym jednak nie traktował małego Wowy dobrze.

"O tu, pod tym domem, gdzie mieszkał, często kucał, opierał się o ścianę i milczał. Taki biedny chłopczyk (...). Wiera go broniła, ale Gieorgij go bił, bił pasem. No i za kołnierz nie wylewał (...). Raz Wowa był zamknięty w domu, strasznie zmarzł i zaczął krzyczeć, a ściany tu cienkie: »Ciociu Lilo, pomóż! Strasznie mi zimno!. Smutne to było" - cytuje dawnych sąsiadów Wiery dziennikarka, Krystyna Kurczab-Redlich, autorka książki ""Wowa, Wołodia, Władimir""

Wreszcie mąż wymusił na Wierze oddanie Wowy pod opiekę dziadkom. Ci zaś - przekazali chłopca nowym, adopcyjnym rodzicom. W 1999 roku Wiera Putina wystąpiła w telewizji, publicznie potwierdzając tę wersję wydarzeń.

W 2003 holenderska reżyserka Ineke Smits nakręciła film dokumentalny "Putins mama", poświęcony Wierze Putinie.

Niebezpieczna biografia Władimira Putina

Która z tych wersji jest prawdziwa? Trudno orzec. Władimir Putin pilnie strzeże informacji, dotyczących pierwszych lat swojego życia. Na stronach Kremla można znaleźć zdjęcia, na których sportretowany jest w towarzystwie Władimira i Marii.

Tych, którzy badali "gruzińską" wersję losów Władimira Putina miał zaś spotkać tragiczny los. Jak podaje Wikipedia włoski dziennikarz Antonio Russo, został zamordowany w niejasnych okolicznościach. W 2000 w katastrofie lotniczej zginął zaś rosyjski dziennikarz Artiom Borowik.

Pogróżki miały być też kierowane w stronę samej Wiery Putiny oraz nauczyciela miejscowej szkoły.

