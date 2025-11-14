Marta Nawrocka została emerytką. Na jakie świadczenie może liczyć?
Pierwsza dama RP Marta Nawrocka, w wieku 39 lat przeszła na emeryturę mundurową. W związku z tym żona Karola Nawrockiego, po przepracowaniu 18 lat w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), otrzymuje co miesiąc świadczenie oraz tzw. trzynastkę i czternastkę.
Marta Nawrocka, po 18 latach służby w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zrezygnowała z pracy, by pełnić obowiązki pierwszej damy, tym samym przeszła na emeryturę. Jak wskazuje Super Express - zasady dla służb mundurowych pozwalają na wcześniejsze świadczenie po określonym stażu, a w przypadku Nawrockiej, jej emerytura wynosi 47,8 proc. ostatniej pensji.
"Dokładna wysokość zarobków żony prezydenta jako młodszego eksperta w KAS nie jest znana, ale na podstawie mediany płac w tej instytucji szacujemy, że jej comiesięczne świadczenie brutto może wynosić ok. 4000 zł, czyli ok. 3460 zł netto" - informuje Super Express.
Osoby pobierające tzw. emeryturę mundurową, otrzymują również świadczenie w postaci tzw. trzynastki i czternastki. W związku z tym Marta Nawrocka może liczyć na trzynastą emeryturę w wysokości 1962 zł brutto, natomiast czternastka pierwszej damy jest pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, ze względu, jak pisze Super Experess - na wysoką emeryturę podstawową, i będzie to 826 zł brutto.
Ile wynosi minimalna i przeciętna emerytura w Polsce?
W 2026 r. liczba emerytów i rencistów zwiększy się o 123 tys. osób w porównaniu z rokiem obecnym. Ponadto przeciętne świadczenie w 2026 r. wzrośnie do blisko 4320 zł miesięcznie, a ZUS przeliczy świadczenia dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 - wynika z planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na przyszły rok.
W pierwszej połowie 2025 roku przeciętna emerytura w Polsce wyniosła 3986,91 zł brutto. Minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1709,81 zł na rękę, zgodnie z kwotą obowiązującą od 1 marca 2025 roku.
Wstępne prognozy wskazują, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 4,9 proc. W związku z tym najniższa emerytura miałaby wzrosnąć z 1878,91 do 1970,98 zł brutto, czyli o 92,07 zł brutto, co oznacza niecałe 84 zł więcej na rękę.
