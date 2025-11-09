Spis treści: Czym jest "Global Retirement Report 2025"? Czego najbardziej obawiają się współcześni emeryci? Gdzie emerytom żyje się najlepiej?

Czym jest "Global Retirement Report 2025"?

"Global Retirement Report 2025" to doroczny raport, którego celem jest wyłonienie najlepszych miejsc do życia na emeryturze. Jest wsparciem przy podjęciu decyzji o zmianie miejsca zamieszkania dla osób, które zakończyły aktywność zawodową. Raport analizuje warunki do życia w najbardziej rozwiniętych krajach. Do kryteriów, które podlegają ocenie, zalicza się aż 20 wskaźników zebranych w 6 kategorii: łatwość uzyskania obywatelstwa lub prawa stałego pobytu, sytuacja ekonomiczna, przejrzystość systemu podatkowego, jakość opieki zdrowotnej, klimat i bezpieczeństwo. Eksperci biorą pod uwagę najważniejsze dla seniorów czynniki, takie jak: dostęp i jakość opieki medycznej, łatwość relokacji, ulgi podatkowe dla emerytów, bezpieczeństwo, stan środowiska naturalnego, długość życia mieszkańców, jakość infrastruktury, klimat czy stopień integracji społecznej.

Czego najbardziej obawiają się współcześni emeryci?

Współcześni emeryci najbardziej obawiają się o stan swoich finansów. Niepewność na rynkach światowych, inflacja i rosnące koszty utrzymania się sprawiają, że coraz więcej osób szuka tańszych miejsc do życia. Problemem jest też powiększająca się liczba emerytów w krajach rozwiniętych i malejąca dzietność, co będzie coraz większym wyzwaniem dla utrzymania systemów emerytalnych.

Bezpieczeństwo, dobra infrastruktura i niskie podatki dla emerytów to kluczowe czynniki decydujące o wyjeździe za granicę simonapilolla 123RF/PICSEL

Gdzie emerytom żyje się najlepiej?

W 2025 r. na szczycie rankingu uplasowała się Portugalia. Największe atuty tego kraju to dobra opieka medyczna, stabilność polityczna i gospodarcza, umiarkowane ceny oraz korzystny dla zdrowia klimat. W dodatku przyjezdni mogą cieszyć się przyjaznym podejściem do obcokrajowców i bezpieczeństwem. Portugalia ma również atrakcyjny dla seniorów z zagranicy system podatkowy. Uzyskanie prawa do stałego pobytu jest tu dość łatwe, a komunikacja w języku angielskim nie stanowi większego problemu.

Na drugim miejscu znalazł się Mauritius, który zachwyca pięknymi czystymi plażami, klimatem i dobrą infrastrukturą. Poziom opieki medycznej stale się tu rozwija. Podium zamyka Hiszpania słynąca z ciepłego klimatu, wysokiej jakości służby zdrowia i przyjaznego społeczeństwa.

