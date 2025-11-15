Spis treści: Poranny rytm, czyli co dzieje się z ciałem po przebudzeniu? Najlepsza pora na śniadanie - co mówią eksperci? Dlaczego nie warto zwlekać ze śniadaniem?

Poranny rytm, czyli co dzieje się z ciałem po przebudzeniu?

O poranku organizm działa jak dobrze zaprogramowana maszyna, choć dość stopniowo wchodzi na wyższe obroty. Po okresie nocnego postu poziom glukozy we krwi jest niski, a procesy wewnętrzne dopiero uruchamiają hormony odpowiedzialne za energię niezbędną do wystartowania. Rośnie poziom kortyzolu - naturalnego "budzika", który motywuje nas do wstania. Metabolizm powoli rusza, temperatura ciała wzrasta, wybudzać się zaczyna również układ pokarmowy, który z każdą minutą zwiększa swoja fizjologiczną gotowość do trawienia.

Zadbaj o to, by śniadanie było zbilansowane 123RF/PICSEL

Najlepsza pora na śniadanie - co mówią eksperci?

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podkreśla rolę śniadania jako sposobu na dostarczenie energii niezbędnej do efektywnego rozpoczęcia dnia. Posiłek powinien stanowić 25-30 proc. energii całodziennej diety, co jest liczbowym potwierdzeniem dobrze znanego, powtarzanego niemal jak mantra hasła, że śniadanie to najważniejszy posiłek.

Jesteśmy świadomi jego znaczenia, co jednak z porą jedzenia śniadań? Czy od razu po otworzeniu oczu trzeba zmierzać do kuchni, czy lepiej poczekać na pojawienie się uczucia silnego głodu? Zaleca się spożywać śniadania nie później w ciągu pierwszych dwóch godzin po przebudzeniu.

Dlaczego nie warto zwlekać ze śniadaniem?

Eksperci zauważyli, że osoby, które jedzą pierwszy posiłek w tych widełkach czasowych mają stabilniejszy poziom cukru we krwi. Co więcej, odczuwają mniejszą ochotę na podjadanie w kolejnej części dnia. To przekłada się z kolei na większą kontrolę nad masą ciała, bez pojawiania się "niespodziewanych" boczków i wałeczków.

Do zalet spożywania śniadania do dwóch godzin po przebudzeniu należy również lepsza koncentracja i zdolność zapamiętywania. Okazuje się, że pomijanie tego posiłku lub kilkugodzinne zwlekanie z jedzeniem może doprowadzać do bólów głowy, pogorszonego samopoczucia i rozdrażnienia, które negatywnie odbija się m.in. na międzyludzkich relacjach, braku chęci podejmowania aktywności fizycznej, czy nawet oddawania się swojemu ulubionemu hobby.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje". Zupa śliwkowa Polsat