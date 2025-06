Domowa piekarnia. Zaskocz wszystkich smakiem i lekkością

W teorii chleb to tylko mąka, woda, drożdże i sól. W praktyce? Każdy, kto choć raz spróbował upiec chleb w domu, wie, że to próba ujarzmienia żywiołu. Ciasto może nie wyrosnąć. Może opaść. Może wyjść zakalec. Z wypiekami słodkimi nie jest wcale łatwiej. Sernik może popękać albo osiąść. Chałka wyjść zbita jak cegła. Cała praca idzie na marne. A tak bardzo chcieliśmy rozpieścić domowników i gości. Co poszło nie tak?