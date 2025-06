NMF, czyli naturalny czynnik nawilżający w pielęgnacji skóry

Materiał promocyjny

Magazynowanie pożądanej ilości wody w skórze jest niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i utrzymania zdrowego, atrakcyjnego wyglądu. To właśnie odpowiednie nawodnienie sprawia, że nasza cera jest elastyczna, gładka i zdrowo napięta. Ale wystarczy kilka dni w upale, zbyt mała ilość płynów i zbyt agresywna pielęgnacja, by zaczęła wysyłać sygnały alarmowe: suchość, uczucie ściągnięcia, szorstkość, podrażnienie. Jak utrzymać perfekcyjne nawilżenie naskórka niezależnie od czynników zewnętrznych? Kluczem jest NMF.