"Nomada": Dlaczego boimy się latać samolotem? Pilot rozwiewa wszelkie wątpliwości

Dlaczego boimy się latać? Jak pokonać ten lęk i z odwagą wejść na pokład samolotu?

W najnowszym odcinku podcastu "Nomada" gościem jest kpt. Igor Augustyniak - doświadczony pilot i współtwórca programu "Pokochaj latanie". Na co dzień prowadzi specjalistyczne szkolenia dla osób zmagających się z aerofobią, czyli lękiem przed lataniem, a także organizuje tzw. warsztatowe loty, podczas których pomaga pasażerom oswoić się z podróżą w powietrzu.

W rozmowie dzieli się swoją wiedzą na temat źródeł strachu przed lataniem oraz metod radzenia sobie z nim. Tłumaczy, że aerofobia to złożony problem, który najczęściej nie wynika z realnego zagrożenia, ale z subiektywnego poczucia braku kontroli, lęku przed turbulencjami, klaustrofobii czy obawy przed oderwaniem się od ziemi.

Brzmi znajomo? Przyspieszone bicie serca, napięcie w ciele, wilgotne dłonie czy panika na samą myśl o wejściu do samolotu - to powszechne objawy tego lęku. Nasz organizm często reaguje tak, jakby groziło mu bezpośrednie niebezpieczeństwo, choć w rzeczywistości latanie jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, by zapanować nad stresem. Wśród nich szczególnie pomocne okazują się techniki oddechowe, które pozwalają uspokoić układ nerwowy i obniżyć poziom napięcia.

Możemy uspokoić nasz organizm, wyciszyć go, dać mu jasny sygnał: jesteś bezpieczny. Nie musisz walczyć, nie musisz uciekać

Dlaczego turbulencje NIE są niebezpieczne? Odpowiada doświadczony kapitan

Wielu pasażerów odczuwa niepokój podczas lotu, szczególnie w momencie turbulencji. Ale czy rzeczywiście mamy się czego bać? Kapitan Igor Augustyniak uspokaja, mówiąc, że latanie to jeden z najbezpieczniejszych sposobów podróżowania, a statystyki jasno to potwierdzają.

Jeżeli miałbym doświadczyć katastrofy, bym musiał latać codziennie przez 120 lat

Turbulencje, które dla wielu są źródłem silnego stresu, są w rzeczywistości całkowicie normalnym zjawiskiem. Jak tłumaczy kapitan Augustyniak, powietrze nie jest sztywną, nieruchomą masą - ono stale się porusza, tworząc prądy i zmienne warunki, na które reaguje samolot. To trochę tak, jakbyśmy jechali autem po nierównej drodze, pojazd lekko podskakuje, ale nadal bezpiecznie jedzie do celu.

Czy zatem turbulencje mogą nam zagrażać? Zdaniem pilota - nie w sensie zagrożenia życia. Pilot wyjaśnia, że w 90% chodzi o komfort pasażera, a tylko w 10% o rzeczywiste bezpieczeństwo. Oznacza to, że największe "zagrożenia" związane z turbulencjami to rozlana kawa, upuszczony telefon, czy bagaż, który może wypaść z niezabezpieczonej półki. Kluczowe jest tu przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: zapinanie pasów, zamykanie schowków i odkładanie luźnych przedmiotów. Więcej na ten temat i nie tylko w podcaście "Nomada".