Pochodzenie i znaczenie imienia Tymon

Tymon to męskie imię pochodzenia greckiego. Oznacza tego, który czci.

Popularność imienia Tymon w Polsce

Tymon to popularne imię męskie w Polsce. W 2023 roku urodziło się 2787 chłopców nazwanych w ten sposób.

Kiedy Tymon obchodzi imieniny?

Imieniny Tymona wypadają 19 kwietnia i 28 września.

Tymon - zdrobnienia imienia

Do mężczyzny o imieniu Tymon można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia takie jak:

Tymek,

Tymuś,

Tymcio,

Tymonek,

Tymkuś.

Znane osoby o imieniu Tymon

Tymon to imię, które w Polsce nosi wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

Tymon Niesiołowski - malarz i grafik,

Tymon Smektała - muzyk,

Tymon Terlecki - krytyk literacki i teatralny, eseista,

Tymon Tymański - kompozytor, wokalista,

Tymon Zaborowski - poeta.

Numerologia i cechy osób o imieniu Tymon

Tymon to mężczyzna o wyjątkowo pozytywnym usposobieniu. Zaraża swoją energią innych. Na jego wdzięki nie można pozostawać obojętnym. Podchodzi do życia z dużą dawką dystansu, traktując je nieco jako przygodę, ale jednocześnie szansę do wykorzystania. To człowiek otwarty, urodzony mówca, którego każdy chce słuchać. Tymon przejawia niekiedy cechy narcystyczne. Lubi, gdy inni wykazują zainteresowanie tym, co ma do powiedzenia lub pokazania. Ceni sobie szczerość. Mówi to, co myśli, choć gorzej przyjmuje prawdę o sobie samym. Bliscy chętnie zwierzają się mu z sekretów, choć zdarza się, że wykorzystuje je później w dyskusji. Tymon kocha luksus, drogie samochody i intensywne perfumy.

To numerologiczna szóstka. Ma wrodzoną umiejętność szybkiego budowania relacji z innymi. Jest sprawnym negocjatorem, choć niekiedy nie pozostawia rozmówcy wyboru.

Tymon - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Tymon w pracy chętnie posługuje się doświadczeniem życiowym. Dobrze czuje się w firmach rodzinnych oraz niewielkich przedsiębiorstwach, gdzie może się wykazać i zostać zauważonym.

Szczęśliwe talizmany Tymona to kamień księżycowy i malachit.

