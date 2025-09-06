Wszyscy piją matchę. Ty też powinnaś? Sprawdź

Karolina Woźniak

Kawiarni serwujących zieloną japońską herbatę wciąż przybywa, podobnie jak chętnych do jej regularnego spożywania. Internet roi się od postów osób w niemal każdym wieku zachwyconych wyjątkowym smakiem zielonego napoju, coraz więcej ludzi zaopatruje się także w specjalny sprzęt do przygotowywania matchy w domu. Na czym polega fenomen matchy i czy rzeczywiście warto ją pić, a nawet zastąpić nią kawę?

Matcha stała się światowym fenomenem. Dlaczego warto ją pić?
Spis treści:

  1. Czym jest matcha?
  2. Za co kochamy matchę?

Czym jest matcha?

Matcha to japońska zielona herbata. Jednak to nie wyczerpuje tematu, bo zamiast standardowego suszu herbacianego mamy do czynienia z jaskrawo zielonym proszkiem, który wymaga specjalnego potraktowania, by wydobyć z niego odpowiednie walory smakowe. W kulturze japońskiej przygotowywanie matchy wiąże się ze specjalnym rytuałem, brakiem pośpiechu i dbałością o każdy detal. Dobrze przygotowana matcha zachwyca smakiem, świetnie komponuje się z owocami, mlekiem i sokami. Aby uniknąć nieprzyjemnych grudek i nadać jej odpowiednią kremowość, należy odpowiednią ilość zielonego proszku zmieszać z odrobiną gorącej wody specjalną miotełką - bambusowym mieszadełkiem o nazwie chasen.

Bambusowa miotełka do matchy spoczywająca w filiżance z zieloną, spienioną herbatą matcha, obok miseczki z proszkiem matcha i ceramicznej butelki na jasnym blacie.
Matchę miesza się specjalną bambusową "miotełką" o nazwie chasenCanva ProINTERIA.PL

Następnie tak przygotowany "koncentrat" możemy wymieszać z dodatkami, na przykład mlekiem krowim lub roślinnym (tzw. matcha latte), musem truskawkowym lub mango czy nawet z lodami. Wyjątkowo soczysty kolor matchy zawdzięczamy specjalnemu traktowaniu liści herbacianych, które są czasowo zacieniane, dzięki czemu wzrasta w nich ilość chlorofilu.

Za co kochamy matchę?

Wiele osób zamieniło tradycyjną filiżankę kawy właśnie na matchę ze względu na porównywalny efekt pobudzenia bez przykrych nagłych spadków energii, które są częste w przypadku kofeiny. Matcha rozjaśnia umysł, polepsza koncentrację i dodaje energii w bardziej zrównoważony sposób, przez co nie działa nagle i przez krótki czas, ale delikatniej, za to dłużej. To zasługa L-teaniny.

Plastikowy kubek z warstwowym napojem składającym się z białego mleka i zielonej herbaty matcha z lodem oraz bitą śmietaną i posypką z zielonej herbaty, ustawiony na drewnianym stole, w tle zielone liście roślin.
Matcha świetnie skomponuje się z mlekiem, a nawet lodami stanowiąc pyszny i zdrowy deserCanva ProINTERIA.PL

Dodatkowo matcha znana jest ze "spowalniania" codziennego biegu i życia w stresie. Samo przygotowanie zajmuje chwilę czasu, co pozwala się skupić i oddać magii rytuału. Picie matchy również nie przypomina w niczym szybkiego wlania w siebie filiżanki espresso, by jak najszybciej zająć się swoim dniem. Matchę lepiej sączyć, napawać się nią, smakować.

Zielony proszek może stanowić świetny dodatek do owoców, wypieków i koktajli, nadając im wspaniały kolor i apetyczny wygląd oraz poprawiając konsystencję.

Dodatkowo matcha to świetne źródło przeciwutleniaczy, które znane są z utrzymywania organizmu w zdrowiu i młodości. Mówi się, że dzięki piciu matchy poprawia się wygląd skóry, jelita pracują lepiej, a znana wszystkim przemęczonym "mgła mózgowa" znika.

Próbowaliście już matchy?

