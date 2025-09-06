Zasmażka to nic innego jak połączenie tłuszczu oraz mąki. Wykonuje się ją w celu zagęszczenie wielu potraw - najczęściej sosów, zup czy różnych potrawek. W tego typu daniach jest jedną z kilku opcji, dzięki którym posiłek nabiera kremowej, aksamitnej konsystencji i zyskuje lepszy smak. Przygotowuje się ją często do tradycyjnych polskich dań, takich jak bigos czy kapusta z grochem. Doskonale nadaje się również jako składnik techniczny farszu do pierogów - nie tylko go zagęszcza, ale sprawia również, że jest bardziej spoisty.