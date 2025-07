Twoje stare zabawki z PRL to skarb. Mogą być warte fortunę

Gościnią "Rozmów" jest Katarzyna Sosenko, historyczka sztuki, antykwariuszka, prezeska Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, której jednym z projektów jest Muzeum Zabawek, liczące ok. 40 tys. eksponatów. Jak podkreślała ekspertka, zabawka to nie tylko przedmiot o wartości ekonomicznej czy emocjonalnej, ale też nośnik informacji. Obiekt, który wiele mówi o społeczeństwie i obyczajach epoki, w której był wytwarzany i użytkowany. - Zabawka jest pewną tożsamością kulturową, jak i naszą osobistą tożsamością. Jakie było nasze dzieciństwo? Co przeżyliśmy? Z kim się bawiliśmy i jakie mieliśmy wzorce? To wszystko jest niezwykle ważne - tłumaczyła w podcaście "Rozmowy".