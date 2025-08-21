Muniek Staszczyk: Byliśmy balangowym pokoleniem. Biedni, ale energetyczni

Głównym wątkiem rozmowy była kondycja psychiczna młodego pokolenia. Muzycy rozmawiali również o swoich doświadczeniach i różnicach dzielących ich generacje. Muniek swoich rówieśników określił jako "balangowe pokolenie". - Byliśmy biedni, ale energetyczni - mówił. Igor Kamyk zaś, swoich kolegów i koleżanki opisał jako "kierujących się tym, co mówią media".

- Moich rówieśników bardzo kreują social media. Widzą ludzi idealnych, zauważają że oni nie są idealni i z tego biorą się problemy. Nie każdy jest w stanie spojrzeć na siebie w sposób pozytywny - tłumaczył młody raper.