Kto powinien sprawdzić stan konta przed weekendem?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje wypłatę czternastych emerytur. W tym tygodniu przelewy na konto i przekazy pocztowe ze świadczeniem w postaci czternastej emerytury zostaną zrealizowane do prawie 1 mln 136 tys. osób.

W związku z tym, że najbliższy termin płatności, czyli 6 września, wypada w sobotę, czternaste emerytury razem z głównym świadczeniem długoterminowym zostaną wypłacone do ostatniego dnia roboczego, a więc do piątku.

W ramach tej transzy bonusowe świadczenie otrzyma blisko 1 milion 136 tysięcy osób, a łączna wartość wypłat brutto przekroczy 1 miliard 654 milionów zł. Kolejne terminy płatności we wrześniu to 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca - informuje ZUS.

Ile wynosi tegoroczna, czternasta emerytura?

Pełna, czternasta emerytura wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli dokładnie tyle, co obecna minimalna emerytura. Mogą na nią liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Z kolei seniorzy pobierający świadczenia powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

"Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278,91 zł brutto. Nie przyznamy świadczenia, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego czternastki nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto" - informuje ZUS.

We wrześniu "czternastka" trafi nie tylko do emerytów, ale również do osób, którym ZUS przyznał prawo m.in. do: renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy rodzinnego świadczenia uzupełniającego.

