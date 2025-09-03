Prosty zabieg uchroni tuje przed brązowieniem. Wykonaj jesienią

Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych. Zdarza się jednak, że zaczynają marnieć w oczach. Najczęstszym sygnałem jest wówczas ich brązowienie. Powodem mogą być zaniedbania w kwestii pielęgnacji, jak i warunki atmosferyczne.

Jednak jesienią najczęstszym powodem może być niedobór wody. Chociaż tuje uchodzą za odporne, potrzebują regularnego podlewania również przed zimą. Prosty zabieg pozwoli im przygotować się na nadchodzące chłodniejsze dni.

Tuje brązowieją, gdy brakuje im wody 123RF/Picsel, 123RF/Picsel INTERIA.PL

Podlewanie zapobiega brązowieniu i osłabieniu żywotników. Zimą są one narażone na silny wiatr i mróz, które mogą uszkadzać ich igły. Dlatego ważne, by tuja była przed tym czasem dobrze nawodniona. Zwłaszcza, że system korzeniowy młodszych okazów znajduje się dość blisko powierzchni. To sprawia, że są szczególnie narażone na przesuszenie.

Dlatego regularne podlewanie to klucz nie tylko do efektownego wyglądu żywotników, ale i przygotowania je na nadchodzące mrozy. Dzięki temu tuja będzie miała szansę odpowiednio wcześniej gromadzić wilgoć, pozwalającą przetrwać jej zimowy czas.

Tuje często goszczą w polskich ogrodach. Tworzą gęste żywopłoty. Warto o nie dbać również jesienią i zimą 123RF/PICSEL

Kiedy podlewać tuje? Najlepszy czas to późna jesień, gdy temperatury nie spadają poniżej zera. Ważne, by w trakcie podlewania, woda trafiała do podłoża wokół korzeni. Staraj się nie kierować jej na igły, bo to prosta droga do rozwoju chorób grzybowych.

Jak przygotować tuje do zimy?

Podlewanie to nie wszystko, co możesz zrobić dla żywotników. Aby przygotować je do zimy, zadbaj o odpowiednie ich osłonięcie przed mrozem. Ważnym zabiegiem jest też ściółkowanie gleby (warstwa ściółki wokół tui ochroni korzenie przed utratą wilgoci i zabezpieczy przed mrozem).

Warto też pamiętać o nawożeniu, ale w stopniu umiarkowanym. Wczesną jesienią zastosuj nawóz ze sporą dawką potasu (bez azotu).

