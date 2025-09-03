Choroba, z którą mierzy się 1/3 Polaków

Na nadciśnienie tętnicze cierpi ok. 11 milionów Polaków, zatem można uznać, że choroba ta dotyka co trzeciego dorosłego mieszkańca naszego kraju. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to jest to ogromne zagrożenie i - już - choroba cywilizacyjna. Przyczyny podwyższonego ciśnienia krwi można podzielić na te niezależne od nas (genetyka, wiek, płeć) oraz zależne od naszego stylu życia (nieodpowiednia dieta, używki, brak aktywności fizycznej, otyłość, duże natężenie stresu). To schorzenie realnie zagrażające życiu jest powodem coraz większej ilości zgonów z powodu chorób układu krążenia. Nieleczone nadciśnienie może skutkować zawałem serca, udarem mózgu, niewydolnością nerek, retinopatią i zwiększonym ryzykiem demencji. Prawie połowa chorych nie jest świadoma problemu, bowiem wciąż zbyt rzadko mierzymy sobie ciśnienie. Ci, którzy mają zdiagnozowaną chorobę i są pod stałym nadzorem lekarza mają przepisane specyfiki lecznicze, które muszą brać do końca życia. Jednak istnieje sposób by wesprzeć nasze ciało w unormowaniu ciśnienia. Bo tak samo ważne jak przyjmowanie leków, okazuje się to, co spożywamy. Oto produkty spożywcze, które pomogą utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi.

Banany

Banany to jedno z najlepszych źródeł potasu, który pomaga organizmowi pozbywać się nadmiaru sodu i ułatwia rozluźnianie naczyń krwionośnych. Dzięki temu regularne jedzenie bananów może sprzyjać obniżaniu ciśnienia krwi. To łatwa i szybka przekąska, która dobrze sprawdza się jako element śniadania czy dodatek do owsianki.

Jogurt naturalny (niskotłuszczowy, bez cukru)

Jogurt naturalny to świetny pomysł na śniadanie. W towarzystwie owoców jagodowych skutecznie poskromi wysokie ciśnienie Canva Pro INTERIA.PL

Jogurt dostarcza zarówno potasu, jak i wapnia - minerałów, które wspólnie wspierają pracę układu krążenia. Wapń odgrywa rolę w kurczeniu się i rozluźnianiu naczyń, a potas równoważy wpływ soli. Codzienna porcja jogurtu może być prostym sposobem na zdrowsze serce i prawidłowe ciśnienie, zwłaszcza jeśli zastąpi słodzone desery.

Łosoś i inne tłuste ryby

Ryby takie jak łosoś, makrela czy sardynki zawierają duże ilości kwasów omega-3. Substancje te działają przeciwzapalnie i poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych, co sprzyja lepszemu krążeniu i niższemu ciśnieniu. Regularne włączanie ryb do diety dwa razy w tygodniu jest zalecane dla wszystkich, a dla "ciśnieniowców" wręcz obowiązkowe.

Zielone warzywa liściaste (szpinak, jarmuż, sałata rzymska)

Aby urozmaicić sałatki, liście sałaty zastąp jarmużem lub szpinakiem. To miks na zdrowe serce Canva Pro INTERIA.PL

Liście zielonych warzyw są bogate w azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu. Ten z kolei działa jak naturalny "rozszerzacz" naczyń krwionośnych, ułatwiając przepływ krwi i obniżając ciśnienie. Duża miska sałatki lub porcja szpinaku do obiadu to realna inwestycja w zdrowe serce.

Kiwi

Kiwi są pełne witaminy C i antyoksydantów, które chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami i wspierają ich prawidłowe funkcjonowanie. Badania pokazują, że regularne jedzenie kiwi może sprzyjać obniżaniu zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego. To owoc, który świetnie zastępuje słodkie przekąski, a jednocześnie wspiera układ krążenia.

Fasola i soczewica

Rośliny strączkowe dostarczają dużych ilości potasu i magnezu, a także błonnika. Taka kombinacja wspiera utrzymanie zdrowego poziomu ciśnienia krwi i obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zamień czasem ziemniaki w drugim daniu na soczewicę lub puree z fasolki - mała zmiana, a ogromne korzyści dla zdrowia.

Buraki i marchew

Sok z buraka to świetne remedium na niskie żelazo i nadciśnienie Canva Pro INTERIA.PL

Buraki i marchew są kolejnymi warzywami bogatymi w naturalne azotany. W postaci soków lub gotowane wspierają rozszerzanie naczyń krwionośnych i ułatwiają prawidłowy przepływ krwi. Sok buraczkowy jest klasycznym przykładem naturalnego środka wspomagającego regulację ciśnienia.

Jagody i inne owoce jagodowe

Borówki, maliny czy truskawki są źródłem antocyjanów i innych antyoksydantów, które pomagają w ochronie naczyń i wspierają ich elastyczność. Regularne jedzenie owoców tego typu wiąże się z niższym ciśnieniem krwi i lepszym zdrowiem serca. Można dodawać je do owsianki, płatków, jeść same lub przygotowywać smaczny koktajl.

Orzechy włoskie

Orzechy włoskie świetnie działają na mózg, paznokcie, skórę i... nadciśnienie Canva Pro INTERIA.PL

Orzechy włoskie dostarczają roślinnych kwasów omega-3 i przeciwutleniaczy. Działają korzystnie na naczynia krwionośne i pomagają utrzymać prawidłowe ciśnienie. Garść orzechów dziennie jako przekąska będzie świetnym pomysłem.

Warto zainteresować się modelem diety DASH, opracowanej specjalnie dla osób mających problemy z sercem i krążeniem. Oprócz wymienionych wyżej produktów zawiera ona cenne wskazówki dotyczące tego, jak powinny wyglądać odpowiednio zbilansowane posiłki, zapewniające zdrowie serca.

