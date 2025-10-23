Czy bała się wyjść ze strefy komfortu? - Było mi wygodnie, nie musiałam o nic zabiegać, czułam się swobodnie, niczego więcej ode mnie nie wymagano. Ale coraz bardziej czułam się zamknięta. Wszystkie moje marzenia o czymś innym gdzieś pogubiłam przez te lata. Nagle odezwał się we mnie jakiś krzyk rozpaczy, że nie mogę dłużej tkwić w miejscu. Chcę pokazać widzom, że umiem zagrać coś więcej i być w innym miejscu - mówi Barbara Bursztynowicz. - Nigdy nie wiemy, co nas czeka. Nawet jeśli dostaniemy szansę, to i tak nie wiemy, w jaką stronę to pójdzie. Ale warto ryzykować.