Ekspertka zdradza podróżniczy trik. Zamknij but w sejfie

Ekspertka od podróżowania

Samantha Brown od 25 lat zwiedza świat, a jak sama o sobie pisze, od 7 udziela rad związanych z podróżowaniem. Teksanka jest też gospodynią programu telewizyjnego "Places to Love" (tłum. miejsca do pokochania), w który jak nietrudno się domyślić zwiedza ciekawe miejsca. Seria zdobyła sobie ogromne uznanie widzów i krytyków, co zaowocowało nagrodami Emmy dla programu oraz gospodyni.



Swoimi radami i zachwytami na temat różnych zakątków kuli ziemskiej Samantha Brown dzieli się z anglojęzycznymi użytkownikami internetu za pośrednictwem mediów społecznościowych. W jednym ze swoich tiktoków zdradził między innymi, że zatrzymując się w hotelu, wkłada jeden but do sejfu. Po co to robi?



Po co wkładać but do sejfu?

But w sejfie to dobry pomysł w przypadku zapominalskich, osób pakujących walizki w ostatniej chwili oraz rodzin, dla których ostatni (lub każdy) dzień pobytu jest jednym wielkim chaosem. Jak tłumaczy podróżniczka, jeśli włożymy jeden z pary butów do sejfu, to pakując manatki, zauważymy, że go brakuje, dzięki czemu będziemy pamiętać o wyjęciu zawartości sejfu.



"Wierzcie mi, wymeldujecie się z hotelu i zapomnicie o waszym paszporcie, portfelu, kartach kredytowych, pieniądzach, o waszym laptopie, ale nigdy nie zapomnicie włożyć podróżnych butów" - podsumowuje swoje krótkie wideo Samantha Brown.



Trik ze szklankami

Co zrobić, jeśli w hotelowym pokoju nie ma sejfu? Doświadczeni podróżnicy mają także trik na taką sytuację. Na noc zakładają szklankę na klamkę drzwi, a na niej ustawiają kolejną. Dzięki temu jeśli ktoś będzie próbował dostać się do pokoju, szklanki spadną, robiąc hałas. Przy odrobinie szczęścia wystraszy do złodzieja i z pewnością obudzi właściciela kosztowności

