Podziemia kredowe w Chełmie to pozostałość po wielowiekowym wydobyciu kredy, które rozpoczęło się już w średniowieczu. Chełm słynął z bogatych złóż tego surowca, a jego mieszkańcy wydobywali go bezpośrednio spod własnych domów, stopniowo tworząc rozległe labirynty. Kredę wykorzystywano w budownictwie, przemyśle farbiarskim i ceramice, a handel nią sięgał daleko poza granice miasta, aż do Krakowa.