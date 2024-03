Ta niezwykła trasa to prawdziwa gratka dla miłośników kolei i pięknych krajobrazów. Po drodze przez okna pociągu możemy podziwiać malownicze Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie, a także Wzgórza Ścinawskie. Oprócz wspaniałych widoków trasa oferuje ciekawą atrakcję — przejazd najdłuższym tunelem kolejowym w Polsce . Znajduje się on pod górą Mały Wołowiec i ma długość 1603 metrów. To jednak nie wszystko. Pociągi na trasie Wałbrzych-Kłodzko pokonują 9 stalowych mostów i aż 45 wiaduktów , z których roztaczają się imponujące widoki. Najwyższy z nich znajduje się w Nowej Rudzie, nad strumieniem Woliborka. Most ten wznosi się na wysokość 36 metrów.

Kolej Izerska oferuje niesamowite widoki, przez co bez wątpienia jest jedną z najbardziej malowniczych tras kolejowych w Polsce. Tajemnicze zakola, górskie urwiska, bogata fauna i flora Gór Izerskich podczas podróży pociągiem są niemal na wyciągniecie ręki.



Kolej Izerska to inaczej trasa kolejowa nr 311, biegnąca od Jeleniej Góry, przez Jakuszyce do czeskiego Liberca. Liczy ona 87 km, a przejazd nią trwa około 3 godzin. Jest to najwyżej położona linia kolejowa w Polsce. Najwyższym punktem na trasie są Jakuszyce (886 m n.p.m.), a najwyżej położoną stacją kolejową jest Szklarska Poręba Jakuszyce.



Trasa Kolei Izerskiej przebiega przez zielone tereny pośród wzniesień malowniczych Gór Izerskich i Karkonoszy. W sezonie zimowym najczęściej korzystają z niej narciarze, którzy wybierają się do ośrodka narciarskiego w Jakuszycach, jednak wiosną chętnie podróżują nią miłośnicy kolei, poszukujący nowych wrażeń.