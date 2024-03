Zwolennicy podróży koleją zgodnie stwierdzają, że pociąg cenią głównie z uwagi na brak czasochłonnej odprawy, a także wyrozumiałą politykę bagażową. W porównaniu z samolotami, w pociągach nie ograniczają nas wymiary bagażu, za które, w przypadku niedostosowania się do wymogów, przyjdzie dodatkowo zapłacić. Pociągi, w porównaniu z samochodami, nie stoją też w korkach.

Wraz z wejściem do pociągu należy jednak uzbroić się w cierpliwość. Kolej lubi bowiem płatać niekiedy figle, a opóźnienia są, jak w przypadku każdego innego środka transportu, możliwą ewentualnością. Czas trwania podróży często jest również znacznie dłuższy, niż w przypadku samolotu. Ceny biletów mocno to jednak rekompensują. Oto kierunki, do których dojedziemy z Polski za około 100 złotych.

Pociągiem do stolicy Czech. Wygodnie i bezpośrednio

Kolej to jedna z głównych alternatyw dla samolotu szczególnie w przypadku podróży do stolicy Czech - Pragi. Co ważne, do połowy marca jest nawet jedyną opcją na wycieczkę do tego miasta z Krakowa.

W podróż do czeskiej Pragi można wybrać się m.in. z Krakowa, Warszawy, Katowic czy Wrocławia. Dworzec główny w Pradze znajduje się w samym centrum i stamtąd łatwo dostaniemy się do najważniejszych atrakcji tego miasta. Na wyciągnięcie ręki mamy Hradczany, most Karola, Złotą Uliczkę, plac Wacława czy Katedrę św. Wita.

W przypadku planowania podróży ważny jest jednak czas. Najtańsze bilety kupić można na około miesiąc przed planowanym wyjazdem. Wówczas ich cena, w jedną stronę z Krakowa, wynosi niewiele ponad 65 złotych. Bilety na podróż z Warszawy upolować można za niecałe 90 złotych, zaś z Katowic za około 70 złotych. Podróż z Krakowa trwa około 6 godzin, z Katowic niewiele ponad 5 godzin, zaś z Warszawy około 8 godzin.

W podróż do Niemiec. Tanie bilety i około 3 godzin jazdy

Jedną z najkrótszych, zagranicznych podróży pociągiem odbyć możemy do stolicy Niemiec - Berlina. Z Poznania dojedziemy tam w niecałe 3 godziny. Bilet w jedną stronę kosztuje niewiele ponad 65 złotych. Z Warszawy dotrzemy tam za niewiele ponad 100 złotych w około 5 i pół godziny. O tańsze bilety warto zapytać również w kasach dworcowych.

Jedną z najkrótszych, zagranicznych podróży pociągiem odbyć możemy do stolicy Niemiec – Berlina 123RF/PICSEL

Wycieczka to jeden z lepszych pomysłów na krótki, weekendowy city break. Berlin zachwyca bowiem o każdej porze roku. Na turystów czeka wiele atrakcji, w tym przede wszystkim słynna Brama Brandenburska, okazały Reichstag, Pałac Charlottenburg czy Wyspa Muzeów. Na miejscu każdy znajdzie coś dla siebie.

Tanio do stolicy Węgier. Malownicze widoki i zachwycające zabytki

Budapeszt, stolica i największe miasto Węgier, jest chętnie odwiedzany przez turystów z całego świata. Zachwycające widoki na Dunaj i Zamek Królewski, które w połączeniu z lokalnym jedzeniem, dają przepis na wycieczkę idealną.

Budapeszt, nazywany kiedyś Paryżem Środkowej Europy, dziś konkuruje z Berlinem o miano najbardziej imprezowej europejskiej stolicy. Przyciąga modnymi klubami i ciekawymi atrakcjami, nie pozwalając nikomu się nudzić. Stylem zaś konkuruje z samym Wiedniem.

Do Budapesztu, w niewiele ponad 8 godzin, dojedziemy z Katowic. Cena biletu w jedną stronę, zarezerwowanego z odpowiednim, miesięcznym wyprzedzeniem, to około 65 złotych. W podobnej cenie dotrzemy tam również z Krakowa. Podróż z Warszawy może okazać się nieco bardziej męcząca. Trwa bowiem niemal 12 godzin. Cena biletu to jednak niecałe 90 złotych.

Na Słowację za niewiele ponad 60 złotych. Te ceny zaskakują

Bratysława słynie z zachwycającej architektury 123RF/PICSEL

Bratysława, stolica i największe miasto Słowacji, doceniana jest przez turystów zarówno z uwagi na swój niepowtarzalny urok i klimat, jak i również panującą tam ciszę i spokój. Z uwagi na bliskość Wiednia i Budapesztu, Bratysława bywa często pomijana przez turystów, przez co nie bywa tak tłoczna. Nazywa się ją jednak prawdziwą perełką.

Mniej turystów oznacza mniej kolejek do najważniejszych atrakcji. Co więcej, Bratysława słynie z zachwycającej architektury i nietypowych pomników. Będąc na miejscu warto odwiedzić przede wszystkim Zamek Bratysławski, Bramę Michalską, Katedrę św. Marcina, Rynek oraz Stary Ratusz, a także Zamek Devin czy Slavin.

Do Bratysławy dojedziemy wygodnie między innymi z Warszawy. 10-godzinna podróż kosztuje niewiele ponad 65 złotych. Dotrzemy tam również, za niewiele ponad 40 złotych, z Krakowa.