Tania podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Za loty zapłacimy około 800 zł

Stosunkowo tania podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest możliwa dzięki bezpośrednim połączeniom, które w swojej ofercie ma obecnie WizzAir. Ten niskobudżetowy przewoźnik oferuje loty z dwóch polskich miast - Krakowa i Katowic, bezpośrednio do stolicy ZEA, czyli Abu Dhabi.

Obecnie najtańsze loty w dwie strony kosztują 870 zł. W takiej cenie polecimy na trasach Kraków-Abu Dhabi w maju i Katowice-Abu Dhabi w czerwcu na tydzień. Jeśli jednak interesuje nas nieco dłuższy pobyt - 2-tygodniowy, dobrym momentem na podróż będzie kwiecień. Wówczas za bilety w dwie strony z Krakowa zapłacimy 809 zł.

Warto też pamiętać, że w przypadku niskobudżetowych linii lotniczych ceny biletów często ulegają zmianie. Z tego powodu warto je regularnie sprawdzać i porównywać, a przy odrobinie szczęścia i cierpliwości natrafimy na oferty nawet za 730 zł w dwie strony. O tym, jak wyszukiwać najtańsze loty pisaliśmy w pierwszym artykule cyklu "Podróże na własną rękę".

Dubaj to imponujące i nowoczesne miasto pełne atrakcji dla turystów 123RF/PICSEL

Dubaj i Abu Dhabi za grosze. Obiad za 5 zł, nocleg za 23 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie to świetny kierunek dla osób, które poszukują nowych wrażeń podróżniczych, jednak mają ograniczony budżet. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wypoczynek w Abu Dhabi, czy Dubaju wcale nie musi zrujnować naszego portfela. Wręcz przeciwnie!

Za noc w 2-osobowym pokoju o niższym standardzie zapłacimy tam jedyne 100 zł. Z kolei 2-os. pokoje w hotelach wynajmiemy już za 200 zł za noc.

Oczywiście, jeśli mamy mocno ograniczony budżet znajdą się też tańsze noclegi. W Abu Dhabi najmniej, bo jedyne 76 zł (38 zł za osobę) zapłacimy za 2-osobowy pokój oddalony o 3 km od centrum miasta. Z kolei w Dubaju najtaniej prześpimy się w pokoju 4-osobowyjm w hostelu, w którym za jedno łóżko zapłacimy 23 zł za noc.

Poza tym dużo zaoszczędzimy, rezygnując ze stołowania się w restauracjach, a wybierając lokalny street food. To także świetny sposób na doświadczenie autentycznej kuchni bliskowschodniej, pełnej unikalnych smaków i aromatów. Przykładowo za prathkę, czyli indyjskie placuszki z chipsami, kupione na lokalnym targu zapłacimy nieco ponad 5 zł.

Abu Dhabi i Wielki Meczet Szejka Zajida. Co zobaczyć w stolicy ZEA?

Wielu podróżujących, przylatując do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, za cel podróży obiera sobie wyłącznie Dubaj. To duży błąd, ponieważ stolica tego państwa, do której dolecimy tanimi liniami lotniczymi ma wiele do zaoferowania dla turystów. To właśnie tam możemy zobaczyć jedną z najbardziej imponujących islamskich świątyń na świecie, czyli Wielki Meczet Szejka Zajida.

Jest to zapierająca dech w piersi budowla, która zachwyca swoim kunsztem i bogactwem. Inicjatorem budowy meczetu był pierwszy prezydent ZEA, szejk Zajid ibn Sultan Al Nahajjan. Trwała ona niemal 12 lat i kosztowała ok. 205 milionów funtów, a zatrudniono przy niej 3,5 tys. pracowników. Cały kompleks zajmuje 22 412 m kwadratowych, na jego dziedzińcu znajdziemy 1048 kolumn, a cała budowla posiada 82 kopuły, w tym największą na świecie, której średnica wynosi niemal 33 m szerokości i 85 m długości.

Wielki Meczet Szejka Zajida zwiedzimy zupełnie za darmo i to z przewodniczką! Darmowe wycieczki rozpoczynają się od wschodniej strony meczetu, tam na turystów czekają przewodniczki, które oprowadzą nas po meczecie, wyjaśniając różne elementy jego architektury i kultury islamskiej.

Ważną kwestią, o której musimy pamiętać, planując zwiedzanie meczetu, jest odpowiedni strój. Pamiętajmy, że nieco inne zasady ubioru obowiązują w przypadku kobiet oraz mężczyzn. Kobiety muszą całkowicie zakryć nogi i ręce - najlepiej sprawdzą się długie i luźne spodnie lub spódnica, jednak bez żadnych wycięć. Bluzki z bardzo krótkim rękawem również nie są dozwolone. Do tego istnieje obowiązek zakrycia włosów chustą. Z kolei mężczyźni muszą zakryć kolana, a także ramiona. Ich ubrania również nie mogą być obcisłe.

Jeśli nie będziemy mieć na sobie odpowiedniego stroju, przed wejściem do meczetu, możemy kupić tradycyjną męską kandurę i damską abaję. Jest to jednak niepotrzebny wydatek, no, chyba że z wyjazdu chcemy przywieźć sobie taką pamiątkę. Jednakże ceny strojów wykonanych z dobrego materiału mogą być tam dość wysokie, a tańsze wersje sprzedawane przed meczetem zazwyczaj są wykonane z poliestru, którego dosłownie nie da się nosić w 40-stopniowym upale. Dużo rozsądniejszym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą na podróż wygodnych, bawełnianych długich ubrań i chusty.

Abu Dhabi to nie tylko Wielki Meczet Szejka Zajida. W mieście na turystów czeka o wiele więcej atrakcji, w tym:

Qasr al Hosn - zabytkowy pałac i zabytek kultury, będący najstarszym budynkiem w mieście,

Qasr al Watan - pałac prezydencki,

Hotel Emirates Palace - jeden z najbardziej luksusowych hoteli świata,

Heritage Village, będąca rekonstrukcją tradycyjnej wioski oazowej.

Wielki Meczet Szejka Zajida możemy zwiedzić za darmo 123RF/PICSEL

Jak dojechać z Abu Dhabi do Dubaju? Podróż autobusem to jedyne 30 zł

Na zwiedzanie Abu Dhabi warto poświęcić 2-3 dni pobytu w ZEA. Następnie po zobaczeniu stolicy, możemy wybrać się do oddalonego o około 120 km Dubaju.

Najtańszą opcją transportu jest podróż autobusem. Z Abu Dhabi do Dubaju najszybciej dojedziemy linią E101 za 25 AED (jeden dirham to obecnie 1.09 złotego). To także całkiem wygodne rozwiązanie, ponieważ autobusy odjeżdżają średnio co 30 minut, a podróż trwa około 1 godzinę 40 minut. Za przejazd możemy zapłacić kartą NOL, którą zakupimy i doładujemy w kasach biletowych zarówno w Abu Dhabi, jak i Dubaju. Przyda nam się ona również do podróży autobusami miejskimi w Abu Dhabi czy też metrem w Dubaju. Pamiętajmy też, że wchodząc do autobusu, należy przyłożyć kartę do czytnika, kasując w ten sposób bilet.

Jeśli jednak zależy nam na wygodzie i nie mamy ograniczonego budżetu, do Dubaju możemy też pojechać taksówką. Koszt przejazdu zależy m.in. od rodzaju, rozmiaru taksówki oraz miejsca docelowego w Dubaju. Najtańszą opcją są państwowe taksówki, czyli Hala Taxi. Cena za przejazd nimi powinna zmieścić się w przedziale 200-400 dirhamów. Taka podróż zajmie nam około 1,5 godziny.

W ostatnim czasie Dubaj stał się jednym z najchętniej wybieranych kierunków turystycznych na całym świecie 123RF/PICSEL

Dubaj zwany "Miastem ze złota". Turyści pokochali to miasto

Dubaj to największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich i jednocześnie najważniejszy ośrodek turystyczny tego państwa. W ostatnim czasie bije on rekordy popularności wśród turystów. To właśnie w Dubaju znajduje się najwyższy budynek świata (828 m wysokości), czyli Burj Khalifa, który jest jednocześnie jedną z największych atrakcji miasta. Otoczony największymi na świecie tańczącymi fontannami budynek robi wrażenie zwłaszcza po zmroku. Od godziny 18:00 każdego dnia, co 30 minut turyści mogą podziwiać niesamowity spektakl, kolorowych podświetlanych strumieni tańczących w rytm najróżniejszych melodii.

Tuż obok znajduje się największe centrum rozrywkowo-handlowe świata, czyli Dubai Mall. Wbrew pozorom miejsce to naprawdę warto odwiedzić. Oprócz sklepów znajdziemy tam pokaźne Dubai Akwarium i Podwodne Zoo, wyposażone w podwodny tunel, z którego możemy podziwiać ogromne okazy rekinów i płaszczek. Warty zobaczenia jest także wodospad z rzeźbami nurków, który biegnie przez cztery poziomy budynku, i ma wysokość 24 metrów.

Będąc w Dubaju, koniecznie musimy odwiedzić lokalne i tradycyjne targowiska (souk). Jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów jest Targ Złota (Gold Souk) z biżuterią. Nie bez powodu Dubaj nazywany jest Miastem Złota lub Miastem ze Złota - jest on obecnie jednym z największych producentów złota na całym świecie. Inne targowiska, które również robią wrażenie na odwiedzających to targ z przyprawami, a także tkaninami. Arabskie targowiska to świetne miejsce na obcowanie z kulturą i tradycjami regionu. To także miejsca, które zabiorą nas w niezwykłą podróż w czasie.

W Dubaju warto odwiedzić także:

Dubai Marina - nowoczesna dzielnica, pełna imponujących wieżowców, obejmuje plażę Jumeirah,

Palm Islands - zespół trzech największych sztucznych wysp na świecie, które kształtem przypominają palmy. Określane są często ósmym cudem świata. Miejsce to uchodzi za raj dla turystów,

Dubai Frame - budowla, mierząca 150 m wysokości, przypominająca ogromną, złotą ramę,

Muzeum przyszłości,

Sky View - obserwatorium ze szklaną podłogą i szklaną zjeżdżalnią.

Dubai Frame oferuje panoramiczne widoki na całe miasto 123RF/PICSEL

Wakacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co warto wiedzieć przed podróżą?

1. Pogoda

Planując datę podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, musimy wziąć pod uwagę pogodę. Mimo że dopisuje ona cały rok, niekiedy musimy na nią uważać. Niektóre miesiące - czerwiec, lipiec i sierpień są szczególnie upalne, a temperatura sięga wówczas powyżej 40 st. C. Wysoka wilgotność powietrza sprawia, że niekiedy odczuwalne jest 50 st. C. Z tego powodu miesiące letnie mogą być dobrym pomysłem na wypoczynek na plaży, jednak jeśli planujemy zwiedzanie miast i liczne aktywności, Zjednoczone Emiraty Arabskie dużo lepiej odwiedzić w lutym, marcu, kwietniu, lub też listopadzie i grudniu.

2. Strój

Podróżując do ZEA, warto zabrać ze sobą długi strój, który przyda nam się podczas zwiedzania meczetów i niektórych atrakcji. Z uwagi na wysoką temperaturę wybierajmy jednak przewiewną i luźną odzież z naturalnych materiałów takich jak bawełna czy len.

Czy musimy zakrywać ciało na co dzień, podróżując po Abu Dhabi i Dubaju? Warto, ale nie trzeba. Mimo że nie ma takiego obowiązku, pamiętajmy, że dla lokalnych mieszkańców krótkie spodenki, czy wycięte bluzki nie są codziennym widokiem. Z tego powodu powinniśmy liczyć się z nachalnymi spojrzeniami, zwłaszcza gdy podróżujemy publicznymi środkami transportu czy odwiedzamy miejsca mniej turystyczne.

3. Zakupy na targowiskach

Robiąc zakupy na lokalnych targowiskach, pamiętajmy, że sprzedawcy mocno podnoszą ceny dla turystów. Nie bójmy się więc targowania. Miejmy też na uwadze, że turystom często sprzedawane są podróbki. Przykładowo w wielu miejscach znajdziemy piękne, kolorowe i lśniące szaliki, z doszytymi metkami "cashmire". Niestety niektóre z nich mimo pozornie atrakcyjnego wyglądu, wykonano tak naprawdę z niedrogiej wiskozy.

Kupując kaszmirowe szaliki w ZAE upewnijmy się, że sprzedawca nie próbuje nam sprzedać tańszej wiskozy 123RF/PICSEL

4. Publiczne okazywanie uczuć

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich publiczne okazywanie uczuć jest źle widziane, w szczególności poza małżeństwem. Oczywiście to również zależy od miejsca i dzielnicy miasta, jednak będąc w miejscach publicznych, unikajmy buziaków czy też przytulania.

5. Przedziały wyłącznie dla kobiet w transporcie publicznym

W środkach transportu publicznego wyznaczone są specjalne miejsca dla kobiet. W autobusach jest to zazwyczaj przednia część pojazdu, z kolei w dubajskim metrze są to odpowiednie wagony. Z tego powodu wsiadając do autobusów, mężczyźni powinni używać środkowych drzwi, a jeżdżąc metrem upewniać się, czy przypadkiem nie wsiadają do wagonu dla kobiet. Za podróż w złym miejscu grożą mandaty.

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 4 kwietnia.

