Kwitnące tulipany można podziwiać tam od końca marca do początku maja, a najlepszy okres to połowa kwietnia.

Kwitnące tulipany przyciągają wiosną do Holandii tłumy turystów

Na drugim miejscu zestawienia, które opublikował "Daily Express", uplasowała się Wielka Brytania. Autorzy badania polecają wiosną górzysty region północnej Szkocji, Highlands, gdzie spod topniejącego śniegu wyzierają dzikie kwiaty. Ci z kolei, którzy szukają słońca, mogą skorzystać z wycieczki do Kornwalii, zwanej angielską riwierą.

Podium zamykają Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z podróżą do Dubaju czy Abu Zabi lepiej nie czekać aż do lata, bo wtedy temperatura może sięgnąć tam 50 stopni.

Nie tylko kwiaty. Co warto zobaczyć w Holandii?

Drugim symbolem Holandii po tulipanach są wiatraki. Zaanse Schans, czyli skansen pełen wiatraków i Kinderdijk - wiatraki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, to miejsca które warto odwiedzić, pragnąc zobaczyć te budowle.

Zaanse Schans znajduje się niedaleko Amsterdamu i prócz oglądania wiatraków, oferuje odwiedzającym wgląd w tradycyjne holenderskie życie i naukę historii. Zaś Kinderdijk to miejsce, gdzie znajduje się 19 wiatraków z XVIII wieku.

Aby zanużyć się w holenderskiej kulturze można skucić się na lod z Warszawy do Amsterdamu, który zajmuje zaledwie dwie godziny. Czyżby to był idealny plan na wiosenną, weekendową podróż? Wiele na to wskazuje!