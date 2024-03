Janosikowe Diery znajdują się w obrębie Parku Narodowego Mała Fatra. To zespół trzech krętych wąwozów (Dolne Diery, Górne Diery i Nove Diery), które zostały wydrążone przez przepływający tam Dierowy Potok. Słowackie słowo "diery" oznacza "dziury", jednak nazwa ta w żaden sposób nie oddaje piękna tego miejsca.

Wąwozy robią ogromne wrażenie na odwiedzających. Ich wysokie ściany i skalne korytarze, sprawiają, że wędrując przez Janosikowe Diery, możemy poczuć się niczym bohaterowie filmu fantasy. Miejsce to przyciąga turystów nie tylko z uwagi na piękny krajobraz, bujną zieleń, imponujące wodospady i relaksującą atmosferę, ale również przez liczne mostki i drabinki, które wspaniale urozmaicają trasę turystyczną. To miejsce, w którym z pewnością nie zabraknie nam wrażeń i adrenaliny.

Kraina Janosika. To właśnie stąd pochodził bohater słynnego serialu

Nazwa tego miejsca nie wzięła się znikąd. Mimo że niektórzy sądzą, że znany nam z serialu Janosik był Polakiem, tak naprawdę pochodził on ze Słowacji. Juraj Jánošík urodził się w 1688 roku właśnie w Małej Fatrze, niedaleko wsi Terchová . Lokalni mieszkańcy darzą jego postać dużą sympatią. Już u podnóża wjazdu do Vratnej Doliny możemy zobaczyć niemal 8-metrowy pomnik poświęcony Janosikowi. W okolicy organizowane są również Janosikowe Dni , będące znanym festiwalem folklorystycznym.

W Janosikowe Diery dojedziemy w niecałą godzinę z przejścia granicznego Chyżne oraz ze Zwardonia . Szlak warto rozpocząć miejscowości Biely Potok . Tam za 5 euro (22 zł) możemy pozostawić samochód na parkingu, a następnie wyruszyć na wędrówkę, która zajmie nam około 4 godzin . Co istotne wstęp na szlak jest darmowy.

Pierwsza część wędrówki prowadzi niebieskim szlakiem do rozwidlenia Ostrvné. Jest to dwukierunkowy fragment drogi, którego przejście zajmie nam około 30 minut pieszo. Trasa prowadzi wzdłuż strumienia i jest dość łatwa i łagodna.

Następnie z Ostrvné warto wkroczyć na szlak żółty, prowadzący do polany Podziar. Trasa ta prowadzi przez malownicze Nowe Diery , które zachwycają swoją formą, rozmiarem, a także bujną zielenią. Po drodze miniemy cztery kaskady, a także liczne mostki. Do polany dotrzemy w około 45 minut, a trasa ta jest jednokierunkowa, dlatego pamiętajmy, że nie będziemy mogli nią wrócić.

Polana Podziar to świetne miejsce na odpoczynek. Znajdziemy tam urokliwą bacówkę , a także liczne drzewa, w których cieniu złapiemy oddech na resztę trasy. To także miejsce, w którym najmłodsi będą mogli zapoznać się z lokalnymi zwierzętami.

Następnie wyruszamy w drogę jednokierunkowym szlakiem niebieskim, który poprowadzi nas przez Górne Diery aż do Pod Palenicou. Ta kilometrowa trasa wyposażona jest w liczne drabiny i kładki, które umożliwiają pokonanie progów wodospadów . Ta część trasy z pewnością dostarczy nam wrażeń, jednak pamiętajmy, aby zachować na niej szczególną uwagę.

Po niecałej godzinie drogi, czas wejść na dwukierunkowy szlak zielony, który przejdziemy w niecałe 30 minut. Doprowadzi nas on lasem do Sedlo Vrchpodžiar, skąd następnie w około 50 minut wrócimy do miejscowości Biely Potok.