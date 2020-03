Najpiękniejsze trasy świata, które warto zobaczyć co najmniej raz w życiu

Znana z "Wielkich kłamstewek" kalifornijska Highway One, rumuńska serpentyna obok zamku należącego do pierwowzoru Draculi czy ekscytująca trasa przecinająca gęste lasy z "Watahy". To tylko kilka z propozycji dróg na niezapomnianą podróż samochodem. Taka wycieczka to nie tylko szansa na podziwianie krajobrazów, ale także sposób na sprawdzenie naszych umiejętności.

USA, Kalifornia, Highway One

Szum fal oceanu obijających się o surowe klify i atmosfera jak z hollywoodzkiego filmu. Słynna Highway One w Kalifornii to jedna z najbardziej malowniczych tras w Stanach Zjednoczonych i punkt obowiązkowy dla każdego turysty. Ciągnie się wzdłuż całego kalifornijskiego wybrzeża Oceanu Spokojnego o interesującej, zmiennej linii brzegowej - przejeżdżający trasą mijają zarówno nagie skały, jak i piaszczyste plaże. Charakterystycznym miejscem na trasie jest położony niedaleko Monterey most Bixby Creek, jeden z najczęściej fotografowanych w USA, który wielbiciele seriali dobrze znają z klimatycznej czołówki "Wielkich kłamstewek".

Norwegia, droga atlantycka

Choć długość drogi atlantyckiej wynosi jedynie nieco ponad 8 km, uważana jest za jedną z najbardziej spektakularnych na świecie. Składa się z ośmiu zapierających dech w piersiach mostów, nisko zawieszonych nad migoczącym w słońcu Morzem Norweskim, łącząc wyspę Averøy z zachodnim brzegiem stałego lądu. To wymarzona trasa dla kierowców, którzy chcą połączyć malownicze wodne pejzaże z urozmaiconą trasą - niektóre fragmenty, takie jak słynny zakrzywiony most Storseisundet, zdają się prowadzić tuż nad linią morza.