Nowoczesny kompleks oferuje pięć basenów z podgrzewaną wodą, zapewniając komfortową kąpiel niezależnie od pogody. Dla dzieci przygotowano bezpieczny wodny plac zabaw, a dla fanów mocniejszych wrażeń - cztery ekstremalne zjeżdżalnie: Anakondę, Kamikadze, Racer i Wahadło oraz wieżę do skoków. Dodatkowymi atrakcjami są generator fal, plaża z leżakami, bicze wodne, czy taras wodny, które pozwolą poczuć się jak nad morzem.

Fala to część większego Projektu "Modernizacja Parku Śląskiego", finansowanego ze środków unijnych. Całkowity budżet wynosi 226 mln zł, z czego 60 mln przeznaczono na kąpielisko. Mieszkańcy i turyści już wkrótce będą mogli cieszyć się nowoczesnym miejscem pełnym wodnych atrakcji i letniego relaksu.

Planowane otwarcie przewidziano na wakacje, o czym poinformował Tomasz Skoczylas, burmistrz Głogowa w rozmowie z portalem nowiny24.pl. Teren zostanie przygotowany tak, by zapewnić komfortowy wypoczynek. Zostanie nawieziony piasek, pojawią się leżaki, a odwiedzający będą mogli skorzystać z rowerków wodnych i kajaków. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. W pobliżu znajdzie się plac zabaw oraz ścieżki rowerowe. Pomysł realizowany jest w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na letnie miejsce rekreacji.

Do Głogowa będzie można dostać się pociągiem

Do Głogowa będzie można dostać się pociągiem

Prace nad budową kąpieliska na "Balatonie" postępują zgodnie z planem. Jak podaje "Miasto Kwidzyn" początkiem marca zostało rozpoczęte usuwanie mułu z dna zbiornika i zastępowanie go piaskiem, co wynika z przeprowadzonych ekspertyz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przyszłym turystom. W ramach inwestycji poszerzono dojazdy, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Trwa także układanie kostki brukowej, a także powstaje 50-metrowa plaża, która umożliwi relaksację w pełnym wymiarze.