2-tygodniowa podróż z małym plecakiem? To możliwe! Wystarczy poznać kilka trików

Choć wiele osób dość sceptycznie podchodzi do podróżowania wyłącznie z małym bagażem, warto pamiętać, że pozwala nam nie tylko zaoszczędzić na kosztach podróży, ale przede wszystkim zapewnia wygodę i swobodę. Nie musimy martwić się o dźwiganie ciężkich walizek, czekanie na odbiór bagażu po przylocie czy konieczność korzystania z przechowalni bagażu, jeśli nasz lot odbywa się w godzinach porannych lub wieczornych.

Mając plecak zawsze przy sobie, zyskujemy elastyczność w planowaniu podróży. Łatwiej jest przemieszczać się między miastami, korzystać z komunikacji miejskiej i cieszyć się podróżą bez zbędnych obciążeń.

Z własnego doświadczenia dodam, że podróżowanie z małym plecakiem daje ogromne poczucie wolności. Przez dwa tygodnie zwiedzałam Azję z plecakiem o pojemności 23 litrów, a 10 dni w Stanach Zjednoczonych spędziłam z jeszcze mniejszym bagażem. Kluczem do sukcesu jest przemyślane pakowanie i gotowość do prania ubrań w trakcie podróży. Wybierając noclegi, warto zwrócić uwagę na dostępność pralek, co pozwala znacząco ograniczyć ilość rzeczy do zabrania.

Limity bagażowe w popularnych liniach lotniczych. Ten bagaż weźmiesz za darmo

Podróże lotnicze stały się bardziej przystępne cenowo dzięki tanim liniom lotniczym, które oferują bilety nawet za 100 zł w dwie strony. Jednak oszczędność na biletach często wiąże się z ukrytymi kosztami - dopłatami za wybór miejsca, jedzenie na pokładzie czy priorytetowy boarding. Największe wydatki generuje jednak bagaż.

Tanie linie lotnicze oferują trzy podstawowe rodzaje bagażu:

mała torba - wliczona w cenę biletu, musi zmieścić się pod fotelem (np. 40 x 20 x 25 cm). Może to być plecak, torba na laptopa lub torebka.

bagaż podręczny - walizka lub plecak o większych wymiarach (np. 55 x 40 x 20 cm) i wadze do 10 kg, płatny.

bagaż rejestrowany - nadawany przy odprawie, o wadze 10-20 kg, z największymi opłatami (nawet do 300 zł w jedną stronę).

Najtańszą opcją jest oczywiście podróżowanie z darmową małą torbą. Ceny za dodatkowy bagaż bywają bardzo zróżnicowane - koszt bagażu podręcznego może wynosić od 30 do 181 zł, a rejestrowanego od 95 do 300 zł, co może przewyższać cenę samego biletu!

Rozważając dokupienie bagażu, weźmy pod uwagę, że koszt przewiezienia rejestrowanej walizki w jedną stroną może wynosi nawet 300 zł 123RF/PICSEL

Jakie wymiary może mieć darmowy bagaż osobisty? Każda linia ma swoje wymogi

Jeśli zależy nam na oszczędnościach, najlepszym wyborem będzie plecak o pojemności około 20 litrów, który spełnia wymagania linii lotniczych. Wymagane wymiary małego bagażu w poszczególnych liniach to:

Ryanair: 40 x 20 x 25 cm

EasyJet: 45 x 36 x 20 cm

Wizz Air oraz Vueling Airlines: 40 x 30 x 20 cm

Jet2.com: 40 x 30 x 15cm

W sklepach znajdziemy również mini walizki na kółkach dostosowane do wymiarów poszczególnych linii lotniczych, jednak nie polecam tego rozwiązania - ich sztywna konstrukcja ogranicza ich pojemność, nie mamy też możliwości dopasowania zawartości do dostępnej w niej przestrzeni. Plecak daje więcej elastyczności, zwłaszcza jeśli ma dodatkowe kieszenie i regulowaną pojemność, np. dzięki rolowanej klapie, dzięki której możemy uzyskać dodatkowe kilka litrów przestrzeni.

Najlepszym wyborem do samolotu będzie plecak o pojemności około 20 litrów Picsel 123RF/PICSEL

Jak spakować się w mały plecak? Skuteczne triki, dzięki którym zaoszczędzisz

Spakowanie się na wyjazd w ograniczonej przestrzeni wymaga zastosowania sprawdzonych metod, które pozwolą na zabranie wszystkich niezbędnych rzeczy bez rezygnacji z komfortu. Oto kilka prostych trików na pakowanie małego plecaka na podróż.

Ubrania

Kluczem do efektywnego pakowania ubrań są kompresja oraz technika rolowania. Aby spakować jak najwięcej ubrań w małej przestrzeni, warto kupić specjalne organizery kompresyjne, zwane również kostkami do pakowania. Umożliwiają one zmniejszenie objętości odzieży, bielizny i innych akcesoriów dzięki zastosowaniu zamków błyskawicznych, które ściskają zawartość. Dodatkowo rolowanie ubrań to sprawdzona metoda pozwalająca na zaoszczędzenie miejsca w plecaku. W mediach społecznościowych znajdziemy liczne poradniki demonstrujące, jak prawidłowo zrolować odzież, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń w bagażu.



Kosmetyki

Pamiętajmy, że wciąż na większości lotnisk przez bramki bezpieczeństwa nie możemy przenieść kosmetyków o pojemności większej niż 100 ml, a łączna ich objętość nie może przekroczyć 1 litra.

Dlatego warto zabrać jedynie tyle kosmetyków, ile faktycznie zużyjemy podczas podróży. Z tego powodu odradzam kupowania specjalnych plastikowych buteleczek po 100 ml, które nie dość, że zajmują dużo miejsca w plecaku, często sprawiają, że zabieramy zbyt dużą ilość kosmetyków na podróż. Zamiast nich warto kupić małe pojemniki o pojemności 20-50 ml, które są idealne do przechowywania niemal wszystkich kosmetyków - od kremów po odżywkę do włosów. Inną opcją są elastyczne woreczki na kosmetyki (dostępne w znanych drogeriach), które zajmują mniej miejsca niż tradycyjne buteleczki.

Z kolei zamiast kosmetyku do mycia ciała, twarzy oraz szamponu warto zabrać ze sobą uniwersalne kostki myjące, pełniące funkcję mydła, szamponu i żelu pod prysznic, to kolejne praktyczne rozwiązanie, pozwalające na ograniczenie liczby zabieranych produktów.

Układanie rzeczy w plecaku

To, w jakiej kolejności pakujemy rzeczy do plecaka, również ma znaczenie. Duże i ciężkie przedmioty zawsze najlepiej spakować na spód plecaka - dodatkowa para butów, kosmetyczka (bez płynów, które muszą być łatwo dostępne podczas kontroli bezpieczeństwa), grubsze swetry czy ręcznik (na podróż koniecznie szybkoschnący) powinny znaleźć się na dnie. Lżejsze i delikatniejsze rzeczy układamy na wierzchu. Warto również umieścić przedmioty wymagające wyjęcia podczas kontroli, takie jak woreczek z płynami czy elektronikę, na samej górze, aby zapewnić do nich szybki dostęp.

Często nieświadomie marnujemy przestrzeń w plecaku, układając rzeczy jedno na drugim, co prowadzi do powstawania pustych miejsc po bokach. Rolowane ubrania można wsunąć w wolne przestrzenie między innymi przedmiotami, a nawet włożyć je do wnętrza butów (oczywiście zabezpieczając je wcześniej woreczkami). Takie podejście pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zabranie wszystkich niezbędnych rzeczy.

Warstwowe ubieranie się

Znanym trikiem jest zakładanie na siebie najcięższych i największych ubrań podczas podróży. Jeśli planujemy zabrać ciepły sweter czy kurtkę, warto założyć je na siebie w dniu podróży. Ubieranie się warstwowo nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce w plecaku, ale także zapewnia komfort termiczny podczas zmieniających się warunków pogodowych. W przypadku cieplejszej pogody, kurtkę czy sweter można przewiązać w pasie lub zarzucić na ramiona.

Stosując powyższe triki, pakowanie staje się bardziej efektywne, a podróżowanie z małym plecakiem - komfortowe i bezstresowe. Odpowiednie przygotowanie i przemyślane podejście do pakowania pozwolą cieszyć się każdą podróżą bez zbędnych obciążeń.

Niezależnie od tego czy pakujemy plecak czy walizkę, najlepszą metodą na zabranie jak największej ilości ubrań jest ich rolowanie 123RF/PICSEL

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru plecaka? Te kwestie są kluczowe

Najlepsze plecaki na podróże znajdziemy w sklepach sportowych i turystycznych. Mimo że nie prezentują się tak ładnie, jak modne modele na co dzień, to zdecydowanie wygrywają starannie przemyślanym designem, który zapewni nam wygodę. Na co zwrócić uwagę przy wyborze plecaka?

1. Ergonomia i wygoda - dla mnie najważniejszą kwestią jest pas biodrowy, który odciąża plecy podczas długiego noszenia, oraz pasek na wysokości mostka, stabilizujący ciężar. Warto też postawić na model z wentylowanym systemem nośnym, który zapobiega nadmiernemu poceniu. Pamiętajmy jednak, że takie plecaki są już nieco większe gabarytowo, przez co stracimy nieco przestrzeni na nasze rzeczy.



2. Ilość i rozmieszczenie kieszeni - warto zwrócić uwagę na ilość zewnętrznych i wewnętrznych kieszeni. Ukryte przegródki na paszport czy portfel zwiększają bezpieczeństwo, a boczne kieszenie umożliwiają szybki dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy. Dzięki nim zachowamy również porządek w plecaku i w łatwy sposób odnajdziemy w nim konkretne rzeczy.



3. Sposób otwierania - najlepszy plecak to taki, który odpina się jak walizka - od góry i po całości. Znacznie ułatwia to organizację oraz szybkie odnalezienie potrzebnych przedmiotów.



4. Wodoodporność - nawet jeśli podróżujemy głównie latem, nasz plecak powinien być wykonany z wodoodpornego materiału. Jeśli jednak cena takich plecaków przekracza nasze możliwości finansowe, warto dokupić sobie osłonę przeciwdeszczową lub w ostateczności zawsze nosić przy sobie worek foliowy, którym będziemy mogli okryć nasz bagaż.



