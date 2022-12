Polacy kochają ten kraj. Ta wiadomość z pewnością ucieszy turystów

Wspaniała wiadomość, dla wszystkich, którzy planowali w tym roku spędzić urlop w Chorwacji. Od stycznia 2023 r. kraj ten wejdzie do strefy Schengen, a to oznacza, że będziemy mogli podróżować do Chorwacji bez kontroli granicznych i konieczności okazywania dokumentów.

Zdjęcie Susak, Chorwacja / 123RF/PICSEL