W Porcie Lotniczym Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego we wtorek ruszył pierwszy skaner CT . Choć nazwa ta brzmi niezwykle technicznie, to w rzeczywistości wiąże się z ogromnymi ułatwieniami dla podróżnych. Dzięki niemu podczas kontroli bezpieczeństwa nie musimy wyjmować z bagażu, wnoszonych na pokład samolotu: wody, kosmetyków i elektroniki .

Każdy, kto podróżował samolotem, zna niedogodności wynikające z konieczności wyrzucenia napojów przed podejściem do kontroli bezpieczeństwa, czy wyjmowania z bagażu kosmetyków, płynów i elektroniki. Ile to razy czekaliśmy, bo pasażer przed nami przybył na lotnisku nieprzygotowany i wyjątkowo długo przeszukiwał swoją walizkę w poszukiwaniu tych przedmiotów? Rodziło to długie kolejki do kontroli bezpieczeństwa, co z kolei wywoływało zniecierpliwienie u mniej odpornych na takie wypadki pasażerów.