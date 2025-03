Uznawana jest za najbardziej urokliwą wieś w Polsce. Polecał ją Makłowicz

Gdyby szukać miejsca, które łączy klimat przedwojennej Galicji z artystyczną duszą i widokami jak z bajki, Lanckorona byłaby na czele listy. Ukryta wśród wzgórz, godzinę drogi od Krakowa, przyciąga tych, którzy chcą uciec od zgiełku i napić się kawy w cieniu drewnianych domków. To miejsce, które uwiodło samego Roberta Makłowicza – a jeśli on mówi, że warto, to wiadomo, że warto.