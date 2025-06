Blanka Lipińska , autorka erotycznej trylogii, rozpoczynającej się od tytułu "365 dni" i celebrytka znana jest nie tylko z ciętego języka i specyficznego poczucia humoru, ale także zamiłowania do odważnych i często kontrowersyjnych stylizacji. Przez lata Blanka zaskakiwała swoich fanów oryginalnymi kreacjami i zmianami fryzur, ale w ostatnim czasie wierna była dłuższym blond włosom. Nic nie trwa jednak wiecznie - we wtorek pisarka podzieliła się z fanami na Instagramie nowym zdjęciem, na którym pozuje w króciutkiej fryzurze!

- "Historia tej fryzury jest taka, że nie ma historii, budzę się w czwartek i mówię do Pawła, może bym włosy obcięła na krótko? Nie czekam na odpowiedź i piszę [...] " - zdradziła fanom.

W kolejnej części postu Blanka przypomniała, że miała już kiedyś bardzo krótkie włosy, które wystylizował dla niej 15 lat temu fryzjer Piotr i była tak zadowolona, że postanowiła do niego wrócić!

- "U mnie od pomysłu do realizacji krótka droga, bo ja jestem dosyć spontaniczna - tak zmieniam włosy, robię tatuaże albo wyjeżdżam na wakacje, nad liftingiem też długo nie myślałam, przez ADHD po prostu działam. A ewentualne konsekwencje wezmę na klatę później, jeśli będą" - napisała.

To jednak nie wszystko! Lipińska zdradziła fanom, że planuje też zrobić trwałą, ale nie mokre loki "jak w latach 90.", ponieważ ma bardzo sztywne włosy, a chciałaby, by dobrze się układały.

- "Skoro i tak są krótkie i najwyżej odpadną, to spróbujemy, bo nie będzie mi ich szkoda. Podobno mam bardzo ładny kształt głowy, więc łysa też będę ok. Co myślicie o naszej metamorfozie?" - spytała fanów.