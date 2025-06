Wystarczy kilka plasterków dziennie. "Papieski owoc" jest zbawienny dla serca

Kantalupa to oficjalna nazwa tego owocu, ale częściej nazywana jest "papieskim owocem", co wywodzi się z historii tego owocu. Nie tylko to jest jednak w kantalupie ciekawe, ale także bogactwo tego, co zawiera miąższ. Choć owoc jest dostępny w naszym kraju, Polacy wciąż rzadko go kupują, a szkoda, bo można wiele zyskać wprowadzając go do swojego menu.