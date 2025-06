Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nasze ciało potrafi bardzo wyraźnie reagować na zmiany pogody. Zjawisko to, znane jako wrażliwość meteorologiczna, dotyczy wielu osób - według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może obejmować nawet 70% Polaków . Wśród czynników atmosferycznych, które mogą wpływać na nasze samopoczucie, znajduje się również wiatr - często niedoceniany, a jednak istotny.

Gdy zmieniają się warunki pogodowe, organizm próbuje się do nich dostosować. Może to prowadzić do wahań temperatury ciała, zmian w liczbie krwinek czy skoków ciśnienia tętniczego. Takie reakcje bywają szczególnie uciążliwe dla osób z chorobami układu krążenia, jak nadciśnienie, miażdżyca czy niewydolność serca. Wiatr, zwłaszcza silny i porywisty, może dodatkowo nasilać te objawy - wywołując uczucie zmęczenia, bóle głowy, a nawet pogorszenie nastroju.