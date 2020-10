10 sposobów na wykorzystanie starych rajstop

Obliczono, że jedną parę cienkich rajstop kobieta średnio zakłada 1,5 razu. Potem pojawiają się oczka i zaciągnięcia, a produkt ląduje w koszu na śmieci. Okazuje się, że to błąd, bo potargane rajstopy mogą być bardzo przydatne, a tym samym zyskać drugie życie. Oto najciekawsze lifehacki z ich wykorzystaniem.

Zdjęcie Zniszczone rajstopy mogą się jeszcze przydać! /123RF/PICSEL

Po kurzu nie zostanie śladu

Rajstopy świetnie łapią kurz, dlatego warto je wykorzystać do usunięcia go z najtrudniej dostępnych miejsc. Wystarczy chwila, by przygotować magiczny czyścik: naciągnij rajstopy na długi przedmiot - na przykład linijkę lub wieszak, i przesuń nim pod lodówką czy meblami. Możesz też zwinąć je w kulkę i przymocować do czegoś długiego za pomocą gumki recepturki. To jeden z lepszych sposobów na pozbycie się kurzu z trudno dostępnych szczelin.

Tak znajdziesz każdy drobiazg

Kolczyk, śrubka, moneta lub inny drobiazg zaginął w czeluściach dywanu lub innym zakamarku twojego mieszkania? Nic straconego - w poszukiwaniach pomogą ci stare rajstopy. Wystarczy naciągnąć je na końcówkę rury od odkurzacza i przymocować tam gumką recepturką. Podczas odkurzania zadziałają one niczym filtr wyłapujący wszystkie drobiazgi. Ten sam trik możesz wykorzystać przy zbieraniu z podłogi rozsypanych drobnych przedmiotów, jak na przykład koraliki.

Lustra, szyby i buty będą lśnić

Przy pomocy starych rajstop wypolerujesz na błysk wszystkie szklane powierzchnie. Materiał nada im blasku i nie pozostawi niechcianych nitek i kłaczków - nie ma sobie równych w usuwaniu smug i pyłków z szyb i luster. Ale to nie wszystko. Rewelacyjnie wypolerują również wypastowane buty. Wszystkie inne szmatki i ściereczki mogą się schować!

Cebula i czosnek długo pozostaną świeże

To stary, sprawdzony sposób: warzywo włóż do rajstop, zawiąż nad nim supeł, włóż kolejne, ponownie zawiąż supeł i tak na zmianę. Materiał umożliwi dostęp świeżego powietrza, dzięki czemu cebula i czosnek dłużej zachowają świeżość - nawet do 8 miesięcy. Tak powstały sznur możesz powiesić w kuchni lub spiżarni, a w razie potrzeby odcinać od dołu po jednej sztuce.

Zapomnisz o mokrych butach i zaparowanych szybach w samochodzie

Ten trik przyda się zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy aura sprzyja przemakaniu butów. Wystarczy odciąć stopki rajstop, wsypać do nich koci żwirek i zawiązać. Tak przygotowane pochłaniacze wilgoci umieść na noc w butach. Rano będą suche jak pieprz! Podobny patent można wykorzystać w samochodzie - umieszczając takie woreczki ze żwirkiem wewnątrz pojazdu, zminimalizujesz uciążliwe parowanie szyb od środka.