[Infografika] Rzeczy, o których nie wiedziałeś, że można zrobić je w piekarniku

Przede wszystkim służy nam do pieczenia ciast, mięs czy warzyw. Ale piekarnik można wykorzystać również na mniej typowe sposoby. Nie mamy mikrofalówki? To nie znaczy, że nie możemy się zajadać popcornem do filmu – w piekarniku również można przygotować tę przekąskę. Podobnie jak mieszankę suszonych warzyw do zupy, a nawet… domowy jogurt naturalny! Podpowiadamy, jak w pełni wykorzystać potencjał piekarnika.