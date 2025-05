20 maja to ostatni dzień na złożenie dokumentu. ZUS tylko czeka z przelewem

Oprac.: Natalia Jabłońska

20 maja 2025 roku to ważna data dla polskich przedsiębiorców. ZUS przypomina, że tego dnia upływa termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Co zrobić, by nie stracić pieniędzy i uniknąć problemów?