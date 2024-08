We wtorek rząd poinformował, że świadczenie honorowe będzie teraz, począwszy od 1 marca 2025 roku regularnie waloryzowane. Waloryzacja odbywać się będzie w marcu, na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent.

Do pobierania świadczenia uprawnione będą osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, ukończyły sto lat i w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty tego świadczenia mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym. Przyjęty we wtorek projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Teraz trafi do Sejmu, ale wejdzie w życie dopiero po podpisaniu przez prezydenta.