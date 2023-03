Spis treści: 01 Azalia doniczkowa na pniu - pielęgnacja

02 Jak przycinać azalię na pniu?

03 Jak długo kwitnie azalia na pniu?

04 Azalia na pniu po przekwitnięciu

Azalia doniczkowa na pniu - pielęgnacja

Azalia doniczkowa na pniu wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Najważniejsze jest dla niej odpowiednie podłoże, właściwa temperatura oraz regularne podlewanie. Oto kilka podstawowych zasad pielęgnacji azalii doniczkowej:

stanowisko - azalii nie powinno się stawiać na słonecznym parapecie lub przy kaloryferze. Roślina nie może być także narażana na przeciągi. Najlepiej wybrać dla niej miejsce chłodne z rozproszonym światłem. Latem azalię doniczkową na pniu można wynieść np. na balkon, a we wrześniu należy zabrać ją z powrotem do mieszkania. Podczas tego okresu również nie powinna być narażana na bezpośrednie słońce

- azalii nie powinno się stawiać na słonecznym parapecie lub przy kaloryferze. Roślina nie może być także narażana na przeciągi. Najlepiej wybrać dla niej miejsce chłodne z rozproszonym światłem. Latem azalię doniczkową na pniu można wynieść np. na balkon, a we wrześniu należy zabrać ją z powrotem do mieszkania. Podczas tego okresu również nie powinna być narażana na bezpośrednie słońce temperatura - idealna dla azalii będzie temperatura w przedziale 15-18 stopni Celsjusza. Przed kwitnieniem roślina toleruje nieco niższe temperatury, nawet do około 10 stopni Celsjusza

podlewanie - podczas kwitnienia ziemia w donicy musi być stale lekko wilgotna. Podczas okresu spoczynku podlewanie azalii należy ograniczyć. Oprócz tego ważne jest używanie miękkiej wody o temperaturze pokojowej. Nie można również przelać azalii, ponieważ może to doprowadzić do gnicia korzeni

- podczas kwitnienia ziemia w donicy musi być stale lekko wilgotna. Podczas okresu spoczynku podlewanie azalii należy ograniczyć. Oprócz tego ważne jest używanie miękkiej wody o temperaturze pokojowej. Nie można również przelać azalii, ponieważ może to doprowadzić do gnicia korzeni nawożenie - wiosną i latem należy zasilać azalię na pniu co 3 tygodnie. Najlepiej za pomocą nawozu przeznaczonego dla azalii lub dla roślin doniczkowych kwitnących. Zanim podamy odżywkę, należy podlać roślinę

przesadzanie - młode azalie na pniu powinny być przesadzane co roku, natomiast te starsze co 2-3 lata. Należy to robić wiosną, wymieniając doniczkę na większą o jeden rozmiar. Używa się do tego specjalnej ziemi do azalii bogatej w próchnicę oraz zawierającej dużo kwaśnego torfu. Można użyć podłoża przeznaczonego dla roślin kwasolubnych

Jak przycinać azalię na pniu?

Zdjęcie Azalię najlepiej postawić ok. metr od okna / 123RF/PICSEL

Zabieg przycinania azalii na pniu należy przeprowadzać wiosną. W tym celu powinno się skrócić o 2-3 cm wystające pędy, dzięki czemu nadamy roślinie zgrabny kształt.

Z racji tego, że u azalii dolne gałęzie rosną silniej niż górne, to trzeba je przycinać mocniej. Po przekwitnięciu powinno się także usunąć zwiędłe kwiatostany.

Jak długo kwitnie azalia na pniu?

Azalie, które rosną w ogrodach, zakwitają na przełomie maja i czerwca, natomiast te uprawiane w doniczkach są pochodną azalii japońskich i zakwitają przez całą zimę, aż do wczesnej wiosny. Kwiaty azalii na pniu doniczkowej utrzymują się na roślinie przez kilka tygodni.

Azalia na pniu po przekwitnięciu

Azalia na pniu po przekwitnięciu przechodzi w stan spoczynku. Wtedy najlepiej przenieść ją do chłodnego pomieszczenia. Równocześnie warto ograniczyć podlewanie, a wraz z przyjściem późnej wiosny należy roślinę wystawić do ogrodu lub na balkon. Na początku września ponownie wstawia się azalię do chłodnego pomieszczenia, a gdy pojawią się na niej pąki kwiatowe, zabiera się ją do pokoju. Dzięki temu będzie można cieszyć się ponownym kwitnieniem azalii na pniu.

