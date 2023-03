Przycinanie krzewów i drzew najlepiej wykonać między 8 a 19 marca

Przednówek to w przypadku wielu drzew i krzewów doskonały czas na cięcia. Niektóre z nich przeprowadzamy już w lutym, jednak większość roślin przycinamy w marcu, a najlepszy termin na ten zabieg to dni między 8 a 19 marca.

Zwolennicy ogrodniczego kalendarza księżycowego podkreślają, że pierwszy dzień nowej fazy nie sprzyja pracą w ogrodzie. Dlatego 20 i 21 marca, czyli w dniach początku astronomicznej i kalendarzowej wiosny nie zaleca się ciecia drzew i krzewów ani wykonywania innych prac.

Cięcia wykonane wiosną mają charakter prześwietlający i sanitarny. Odcinamy chore i uschnięte części rośliny, skracamy pędy, by owoce miały więcej światła i miejsca do rozwoju.



Zrób to na przednówku. Gałęzie będą uginały się od owoców

Na początku marca można przycinać już jabłonie, grusze i śliwy. Wiosenne cięcie krzewów i drzew rozpoczynamy od gatunków najbardziej odpornych na mróz. Natomiast końcówka miesiąca będzie odpowiednim czasem, by zadbać o morele i brzoskwinie. Tych drzew nie można przycinać zbyt wcześnie, gdyż nie są to gatunki odporne na mróz i po skaleczeniu mogłyby go nie przetrwać.



Przycinanie krzewów owocowych w marcu

Między 8 a 19 marca warto zajęć się także prześwietleniem pędów krzewów owocowych. W tym czasie zaleca się przycinanie krzewów: porzeczek, agrestu, malin i jeżyn. Marzec to ostatni dzwonek na przycinanie winorośli. W tym czasie pozostaje ona jeszcze w uśpieniu.



Przycinanie krzewów ozdobnych

Krzewy ozdobne przycięte wiosną, będą pięknie i bogato kwitły latem bądź jesienią. W marcu trzeba wykonać przycinanie krzewów kwitnących, takich jak : budleja, hortensja i tawuła.



