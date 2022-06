Spis treści: 01 Jak ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji?

02 Tak schłodzisz mieszkanie bez wiatraka! Prosty patent

03 Chłodzenie mieszkania w upały. Trik z zasłonami zdziała cuda!

Upały, choć przez wielu z nas wyczekane i wytęsknione, mogą dać się mocno we znaki. Jeden czy dwa gorące dni nie zdążą nas jeszcze bardzo zmęczyć, ale gdy upalne lato nie odpuszcza, za wszelką cenę staramy się znaleźć chłód i obniżyć temperaturę ciała i powietrza. Jak to zrobić?

Większość z nas wie, jak pomóc sobie w wyjątkowo upalny dzień. Do najpopularniejszych letnich trików na obniżenie temperatury ciała należą:

picie dużej ilości chłodnych napojów

moczenie nóg w zimnej wodzie

regularne korzystanie z chłodnych pryszniców

spożywanie lekkich posiłków, z dużą ilością świeżych warzyw i owoców

przebywanie w cieniu i unikanie w miarę możliwości ekspozycji na słońce

zimne kompresy na głowę.

Te proste rozwiązania pomogą nam naturalnie schłodzić ciało i poczuć się lepiej. Problem pojawia się wtedy, gdy mieszkamy np. w małym mieszkaniu bez klimatyzacji, które po kilku godzinach upału zamienia się w prawdziwą saunę i nie mamy możliwości obniżenia temperatury we wnętrzu. Jak sobie z tym radzić?

Jak ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji?

Jak prać firanki, by były śnieżnobiałe? Proste triki! Chłodzenie mieszkania w upał to spore wyzwanie, szczególnie jeśli nasze lokum jest małe, ciepłe i dobrze nasłonecznione przez cały dzień. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie klimatyzacji, ale nie każdy chce i może pozwolić sobie na takie rozwiązanie. Dobrym pomysłem jest zainwestowanie w kilka wentylatorów, które będą schładzać powietrze w każdym pomieszczeniu i przyniosą ulgę w upalne dni. By wzmocnić ten efekt, warto postawić przed nimi miski z zimną wodą z dodatkiem lodu. W upał należy także mocno nawilżać powietrze np. z pomocą nawilżacza ewaporyzacyjnego. Wytwarza on niewidoczną parę wodną, która ochładza wnętrze.

Jeśli nie stać nas na takie inwestycje, możemy po prostu rozłożyć na kaloryferach kilka namoczonych zimną wodą ręczników, które będą działać w podobny sposób.

Tak schłodzisz mieszkanie bez wiatraka! Prosty patent

Jednym ze sposobów na schłodzenie mieszkania bez wiatraka czy nawilżacza jest także zawieszenie zasłon zaciemniających, które redukują temperaturę oraz przyciemniają pomieszczenie. Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, są one dostępne w różnych kolorach, także jasnych, więc pasują do każdego wnętrza.

Alternatywą dla klimatyzacji są również po prostu białe zasłony, które nie przyciągają słońca, a gdy są dostatecznie grube, blokują promieniom dostęp do mieszkania.

WAŻNE: Pamiętajmy, że wszystkie podpięte do kontaktu urządzenia, także te, z których nie korzystamy, pobierają energię i się nagrzewają. W upalne dni warto więc je wyłączyć!

Zdjęcie Grube, jasne zasłony odbijają promienie słoneczne / 123RF/PICSEL

Chłodzenie mieszkania w upały. Trik z zasłonami zdziała cuda!

Wszystkie wymienione wyżej sposoby są skuteczne i pomogą nam obniżyć temperaturę w nagrzanym mieszkaniu. Jeśli jednak wciąż cierpimy z powodu upału, warto wypróbować prosty, domowy trik na jego schłodzenie. Skorzystać mogą z niego osoby, mające w domu możliwość rozwieszenia zasłon.

Zasłony, najlepiej białe, ale sprawdzą się także żółte i pomarańczowe (odbijają mnóstwo promieni słonecznych) należy obficie zmoczyć w zimnej wodzie i rozwiesić na otwartych oknach. Zasłony powinny tak wisieć co najmniej do zachodu słońca, tak by woda mogła przez cały dzień stopniowo schładzać mieszkanie.

W upalne dni warto pamiętać także o prostych, podstawowych zasadach - wcześnie rano i późnym wieczorem dokładnie wietrzyć mieszkanie, zostawiać otwarte okna na noc, zrezygnować z gotowania i smażenie gorących potraw i regularnie spryskiwać zimną wodą parapety czy blaty w kuchni.

