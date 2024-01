Spis treści: 01 Dlaczego Wi-Fi w domu zostaje zakłócane?

02 Co blokuje sygnał Wi-Fi w domu?

03 Jak sprawdzić co zakłóca wifi i polepszyć jego sygnał?

Dlaczego Wi-Fi w domu zostaje zakłócane?

Dostęp do szerokopasmowego internetu w dzisiejszych czasach jest standardem. W niemal każdym domu czy mieszkaniu można cieszyć się dostępem do szybko działającego połączenia z siecią Wi-Fi, bez limitów i ograniczeń. Idealnie działający internet jest szczególnie istotny dla osób, które pracują zdalnie. Niekiedy zdarza się, że mimo prawidłowo działających urządzeń i braku usterek u dostawcy, sygnał domowego Wi-Fi zostaje zakłócany. Okazuje się, że mogą mieć w tych swój udział niektóre przedmioty zlokalizowane w pobliżu routera. Sprawdź, co może zakłócać sygnał, by móc usunąć źródło problemu.

Co blokuje sygnał Wi-Fi w domu?

Zdjęcie Gdzie najlepiej ustawić router / 123RF/PICSEL

Co może blokować sygnał Wi-Fi? Okazuje się, że na liście przedmiotów znalazły się m.in.:

duże akwaria

wypełnione po brzegi regały

lustra

metalowe ozdoby

Ponadto sygnał Wi-Fi blokowany może być również przez niektóre urządzenia. Należą do nich:



telewizory (posiadają metalową osłonę wewnątrz obudowy),

bezprzewodowy telefon stacjonarny

systemy monitoringu

elektroniczna niania

sprzęt działający przez bluetooth

kuchenka mikrofalowa

zmywarka

lodówka

Jak sprawdzić co zakłóca wifi i polepszyć jego sygnał?

Zdjęcie Czy można wzmocnić sygnał wi fi? / 123RF/PICSEL

Jeśli ciągle narzekasz na słaby sygnał sieci bezprzewodowej, najpierw usuń z otoczenia routera przedmioty, które mogą zakłócać jego pracę, bądź też podłącz urządzenie w innym miejscu.

Sprawdź umiejscowienie routera - musi on znajdować się w miejscu w żaden sposób nieobudowanym, np. w zamkniętej szafce czy szufladzie. Usuń z otoczenia wszystkie elementy metalowe, szklane, ceglane i betonowe. Najlepiej umieścić router w centralnej części mieszkania. Urządzenie powinno znajdować się z dala od podłogi - najlepiej na wysokości około 1,5 metra.

Jeśli mimo tego sytuacja się nie poprawi, zgłoś problem do dostawcy internetu.