Właściwe przechowywanie produktów jest niezwykle ważne, dlatego trzeba to robić z głową. W przeciwnym wypadku jedzenie nie tylko się zepsuje i zmarnuje, ale może nam poważnie zaszkodzić. Jak zatem zrobić to dobrze?

Zdjęcie Masło można trzymać poza lodówką do 10 dni /123RF/PICSEL

Szczególną uwagę na właściwe przechowywanie trzeba zwrócić, gdy już otworzymy dany produkt. Po otwarciu większość z nich bezpieczniej jest przechowywać w lodówce.

Czy wiedziałaś, że ketchup jest zbyt kwaśny, by bakterie mogły się w nim rozwijać? Niestety, nie dotyczy to wszystkich jego rodzajów, dlatego najlepiej trzymać go w lodówce.



Inne ciekawostki? Schłodzenie musztardy może znacznie wydłużyć jej okres ważności - mowa nawet o roku. Masło można przechowywać poza lodówką, ale pod jednym warunkiem: musimy je zjeść w ciągu 10 dni.



Obejrzyj poniższy materiał i dowiedz się, co trzeba, a czego nie trzeba trzymać w lodówce: