Pomimo zapowiedzi, że tegoroczny Black Friday nie będzie obfitował w spore promocje, część sklepów oferuje przeceny sięgające kilkudziesięciu procent. W tym roku jednak, z powodu regularnej podwyżki cen produktów, trzeba będzie się znacznie lepiej porozglądać za atrakcyjnymi promocjami. Oto lista największych przecen w Black Friday dla wybranych sklepów.

Black Friday - co to za dzień?

Samo określenie "Black Friday" oznacza piątek po Dniu Dziękczynienia. Jest to jednocześnie początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Skąd nazwa Black Friday?



Po raz pierwszy w kontekście zakupów sformułowania Black Friday użyli policjanci z Filadelfii w 1961 roku. Tak opisywali tłum ludzi oraz gigantyczne korki, które powstały na skutek rozpoczęcia przedświątecznych zakupów w USA. Black Friday w Stanach Zjednoczonych to najbardziej dochodowy dzień dla sprzedawców w ciągu całego roku.

Tego dnia w USA od wielu lat zakupów dokonuje ponad 100 milionów Amerykanów. Black Friday w Polsce pojawił się po raz pierwszy w 2011 roku i od tego czasu to również dzień, w którym rozpoczyna się sezon przedświątecznych promocji.

Kiedy jest Czarny Piątek?

Jednodniowa promocja odbywa się w czwarty piątek każdego listopada tuż po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Kiedy jest Black Friday? Czarny Piątek 2022 wypada 25 listopada. Czy obecna sytuacja gospodarcza będzie miała wpływ na zakupy polskich konsumentów?

Obecna sytuacja gospodarcza i wciąż rosnąca inflacja powodują, że Polacy z większą rezerwą podchodzą do zakupów, nawet jeśli te miałyby być w promocyjnych cenach. 55 proc. z nas zamierza ograniczać się podczas Black Friday oraz Cyber Monday. Tylko co czwarty uważa, że bieżące uwarunkowania nie będą mieć wpływu na ich wydatki tłumaczy Anna Kozłowska-Pietraszko, ekspert Digital Care

Black Friday ma miejsce nie tylko w sklepach stacjonarnych. Niezliczona ilość ofert pojawia się w internecie, a ich zapowiedź ma już miejsce na początku listopada. Część sklepów wydłuża promocje na kolejne dni, a jeszcze inne reklamują swoje produkty tworząc promocje typu "Black weeks" czy "Czarny wtorek".

Black Friday: największe przeceny na ubrania i buty

Pomimo że część sklepów promocje wydłuża na kolejne dni, największe przeceny z założenia mają miejsce w Black Friday. Można więc spodziewać się, że taniej niż zazwyczaj będzie można ubrać się w sieciówkach jak Bershka, Cropp, Diverse, House, H&M, Reserved, Sinsay, Zalando czy Zara. Największe przeceny na ubrania i buty to:

Half Price: do -80%;

Asos i eobuwie.pl: do -70%;

Modivo: do -60%.

Większość sklepów przez cały tydzień poprzedzający Black Friday proponuje w atrakcyjne wyprzedaże zarówno w sklepach internetowych, jak i w punktach stacjonarnych. Taniej ubrać można się więc także przed Czarnym Piątkiem.

Elektronika Black Friday największe promocje

Polscy konsumenci często w Black Friday wyszukują promocji na elektronikę. Trudno się dziwić - popularne modele w Czarny Piątek mogą być tańsze nawet o kilkaset złotych. Jak wygląda lista największych przecen w Black Friday w przypadku elektroniki? Spore promocje zapowiedzieli:

Euro RTV AGD: do -85%;

Neonet Black Weeks: do -85%;

Allegro: do -60%.

Największe promocje w Black Friday można znaleźć także w sklepach Avans, Electro.pl, Komputronik, Media Expert, Media Markt, morele.net czy x-kom.pl. Tu również znajdziemy produkty tańsze o kilkadziesiąt procent lub propozycje gratisowych rat lub zwrotów gotówki przy zakupach. Elektronikę w Black Friday można znaleźć również w Lidlu czy Biedronce.

Jak wynika z raportu Digital Care "Elektronika na Black Friday/Cyber Monday" na zakupy elektroniki podczas Black Friday/Cyber Monday jest zdecydowane ponad 40 proc. z nas. Waha się 35 proc., a jedynie co czwarty badany nie planuje ich w tym czasie. Nadal częściej wybieramy sklepy stacjonarne niż online, choć różnica staje się coraz mniej wyraźna - 44 proc. do 38 proc.

Jak rozkładają się plany co do wydatków na Black Friday i Cyber Monday? Co drugi Polak szykując się do zakupów elektroniki myśli o kwocie powyżej 500 zł - najczęściej to suma mieszcząca się w przedziale od pół do tysiąca złotych (24 proc.). Oszczędne podejście (mniej niż 500 zł) przejawia 20 proc. z nas. Na drugim biegunie jest 12 proc. Polaków, którzy deklarują zakupy od 2000 do 5000 zł. Dużą grupę stanowią osoby, które jeszcze nie zdecydowały, ile są w stanie przeznaczyć na kupno sprzętu - 25 proc.

Black Friday: promocje dla domu i ogrodu

W Black Friday największe przeceny obejmują także produkty do domu czy ogrodu. Jeżeli potrzebujecie nowych lamp do kuchni, salonu czy łazienki, na przeceny sięgające do -60% możecie liczyć w sklepie lampy.pl. Pozostałe sklepy oferują trochę niższe oferty, niemniej można upolować produkty do domu znaczniej taniej.

Zdjęcie Największe przeceny na Black Friday: akcesoria do domu można mieć w tym roku nawet do -60% taniej niż normalnie. / 123RF/PICSEL

Promocje sięgające -50% obiecują wprowadzić w Black Friday takie sklepy jak Ikea oraz Black Red White. W tych meble i akcesoria będzie można więc kupić o połowę taniej. Podobnie zresztą jak w sklepach panmaterac.pl. Ten w Black Friday zostanie dostarczony za darmo. Promocje sięgające do -50% gwarantują również sklepy Domitech oraz Kärcher.

Black Friday: największe przeceny na biżuterię

Black Friday to również szansa kupienie biżuterii taniej niż zwykle. Obecnie spore przeceny zapowiada sklep Savicki. W tej sieci sklepów można liczyć na rabaty do 55% w Czarny Piątek. Jeszcze więcej, bo aż 70-procentowe promocje w Black Friday wprowadzi Apart, ale tylko na zegarki.

Promocje na biżuterię w Black Friday zaplanował również sklep Yes, w którym drobny przedmiot do ozdoby ciała z wybranego asortymentu można mieć za kilkadziesiąt procent taniej. Promocje do -70% będzie można w Black Friday zdobyć w Marko, a w sklepach W.Kruk również znajdą się kilkudziesięcioprocentowe promocje.

