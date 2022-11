Włóż między ubrania. Zapach stęchlizny zniknie błyskawicznie

Spis treści: 01 Sposób z sodą oczyszczoną

02 Zamrażalnik w walce z potem

03 Domowy odświeżacz do tkanin w sprayu

Pranie i suszenie ubrań jest czynnością niezwykle czasochłonną, choć nieskomplikowaną. Zdarzają się jednak takie sytuacje, gdy szybko chcemy wyjść z domu, a nasze ulubione ubrania oczekują akurat w kolejce do prania. Co zrobić w takiej sytuacji? Są pewne triki, które umożliwią nam skorzystanie z nich mimo tego, że nie znalazły się jeszcze w pralce.

Sposób z sodą oczyszczoną

Zdjęcie Soda oczyszczona może być bardzo przydatna również w łazience / 123RF/PICSEL

Soda oczyszczona jest nieodzownym produktem, który ratuje nas wielu sytuacjach. Nie zawiedzie nas również, w przypadku nagłej konieczności odświeżenia elementów garderoby. Świetnie poradzi sobie z nieprzyjemnym zapachem potu, a do wykorzystania tego sposobu potrzebny nam będzie - prócz sody - papierowy lub bawełniany woreczek. Wsypujemy do niego dwie łyżeczki sody oczyszczonej, a następnie wkładamy zawiniątko z sodą na ubranie, które chcemy odświeżyć i zwijamy wszystko w kłębek. Ten kuchenny proszek skutecznie wchłonie wilgoć, a razem z nią nieprzyjemne zapachy. Wystarczy odczekać ok. 20 minut i ubranie powinno być gotowe. Podobnie zadziałają zmielone ziarna kawy. W ich przypadku postępujemy tak samo, jak z sodą, a aromat kawy dodatkowo nada piękny zapach tkaninie.

Reklama

Czytaj także: Jak usunąć żółte plamy od potu?

Zamrażalnik w walce z potem

Lifting twarzy za złotówkę? Ta naturalna maseczka odmładza w kilka chwil

Genialny sposób na odmłodzenie dłoni. Te trzy składniki masz w swojej kuchni

Storczyki przed zimą. Jak dbać o nie po przekwitnięciu?

Pies zachowuje się w ten sposób? On wcale cię nie przeprasza Dość nieoczywistym i może nieco szokującym sposobem na walkę z nieprzyjemnym zapachem ubrań jest włożenie ich do zamrażalki. Niska temperatura, która w niej panuje, zabije bakterie, które w połączeniu z potem tworzą nieprzyjemny zapach. Aby odświeżyć ubrania w zamrażalniku, wystarczy złożyć je w kostkę i włożyć do foliowego worka. Następnie wkładamy je na klika godzin do niskiej temperatury. Należy jednak pamiętać, że ten trik jest pomocny jedynie w przypadku grubych tkanin, takich jak jeansy, swetry czy bluzy. Pod żadnym pozorem nie należy wkładać do zamrażalnika delikatnych materiałów - bielizny, bluzek czy ręcznie wyszywanych elementów. W tak niskich temperaturach mogą one bowiem ulec zniszczeniu.

Domowy odświeżacz do tkanin w sprayu

Zdjęcie Składniki na domowy odświeżać do tkanin: woda, sok z cytryny i ulubiony olejek eteryczny / 123RF/PICSEL

Genialnym sposobem na neutralizację brzydkich zapachów ubrań jest również przygotowanie domowego sprayu do tkanin. Aby przygotować taki odświeżacz, należy zaopatrzyć się w butelkę z atomizerem, wodę, sok z cytryny i ulubiony olejek eteryczny. Wszystkie płyny należy ze sobą wymieszać w butelce i energicznie potrząsać. Tak przygotowany odświeżacz należy rozpylić na ubraniu po przewróceniu go na lewą stronę, zachowując odległość około 20 centymetrów.

Sprawdź:

Uporczywe plamy: jak je usunąć?

Pokazała, jak szybko wysuszyć ubrania po praniu. Film stał się hitem!