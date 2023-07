Dzieci sprzedające na ulicy lub przed domem własnoręcznie zrobioną lemoniadę? Taki obrazek kojarzył nam się latami głównie ze starymi zdjęciami z okresu PRL-u lub amerykańskimi filmami o przedsiębiorczych dzieciakach. W ostatnich latach w naszym kraju przybywa jednak takich, budzących sympatię inicjatyw. Dzieci sprzedają domową lemoniadę nie tylko podczas szkolnych festynów czy akcji charytatywnych, ale także w celach czysto zarobkowych. Zwykle nie są to duże kwoty - mali przedsiębiorcy za kubek orzeźwiającego napoju chcą zwykle 5-10 złotych, zdarzają się też ceny "co łaska". Pytanie jedna, czy taki biznes jest legalny?

W sieci nie brakuje wpisów poddających w wątpliwość tę formę zarobku. Internauci zauważają, że dzieci sprzedają produkt spożywczy, więc mogą być poddane kontroli sanepidu. Z oczywistych względów nie mogą wydawać paragonów czy rozliczyć działalności, więc pracują niejako "na lewo". Część dzieciaków nie ma również 13 lat - nie mogą więc one zajmować się handlem. Co na to polskie prawo?

Czy dzieci w Polsce mogą sprzedawać lemoniadę?

Zdjęcie Polskie przepisy nie regulują jasno kwestii takiego "biznesu" jak sprzedaż lemoniady / MAREK MALISZEWSKI/REPORTER / Reporter

Pogromca miażdżycy i osteoporozy. Dwa potrzebne składniki kupisz za kilka złotych Niestety, nie istnieją jasne regulacje dotyczące tej kwestii. W wielu krajach dzieci mogą sprzedawać lemoniadę czy ciasto, szczególnie jeśli handlują nimi na małym, przydomowym stoisku. W Polsce również zdarza się, że dzieciaki sprzedają samodzielnie przygotowane przysmaki np. na rzecz szkoły czy charytatywnie i nikt nie zgłasza w tym wypadku wątpliwości. Polskie prawo nie reguluje również kwestii sprzedaży lemoniady przed domem lub przy ulicy, choć warto pamiętać, że uliczny handel wymaga odpowiednich pozwoleń.

W naszym kraju obowiązuje również przepis, mówiący o tym, że dziecko poniżej 13. roku życia nie posiada tzw. zdolności do czynności prawnych, więc nie powinno parać się handlem. Z drugiej strony przepis ten nie mówi nic o kwotach transakcji - skoro dziecko może kupić drobne rzeczy w sklepie, to według wielu osób, może również je sprzedać. Zarówno straż miejska, policja czy sanepid zamykają więc oczy na tę letnią działalność.

Czy dzieci mogą sprzedawać lemoniadę bez pozwolenia?

Zdjęcie Dzieci potrafią zaskoczyć swoją przedsiębiorczością / 123RF/PICSEL

Ta kwestia również nie została uregulowana. Wiele wskazuje jednak na to, że jeśli dzieci są bezpieczne i mają pozwolenie rodziców na sprzedaż lemoniady, to sanepid czy straż miejsca nie powinny się nimi interesować. Dziennikarze portalu naTemat poprosili nawet o komentarz w tej sprawie radcę prawnego, który stwierdził, że “przy tak niewielkiej skali nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej czy używać kas fiskalnych”.

Zdjęcie Lemoniada to świetny napój na upalne dni / 123RF/PICSEL

Wszystko wskazuje więc na to, że prawo nie reguluje w żaden sposób sprzedaży lemoniady czy innych produktów spożywczych przez dzieci - pod warunkiem, że rodzice wiedzą o ich niewielkiej działalności, a mali sprzedawcy są bezpieczni i zaopiekowani.

Domowa lemoniada ma mnóstwo zalet - jest stosunkowo zdrowa (można przyrządzić ją bez cukru lub użyć innego zdrowszego słodzika), świetnie orzeźwia i chłodzi. Jest też wyjątkowo prosta i szybka w przygotowaniu:

Dwa sprawdzone przepisy na letnią lemoniadę:

Orzeźwiająca lemoniada z cytryną i pomarańczą

Składniki 4 cytryny

1 limonka

3 pomarańcze

około 6 łyżek cukru

1,5 litra wody niegazowanej

Przygotowanie:

1. Cytryny, limonkę i pomarańcze umyj i przekrój na połówki.

2. Ukrój kilka plasterków owoców, włóż do dzbanka i zasyp cukrem.

3.Wyciśnij sok z owoców, pozbądź się pestek i miąższu.

4. Sok przelej do dzbanka z owocami. Dodaj wodę i wymieszaj. Dodaj listki mięty i lód.

Lemoniada ogórkowa

Składniki 4 ogórki

1 cytryna

rozmaryn

1 litr wody niegazowanej

opcjonalnie 5 łyżek cykru

1. Wrzuć do dzbanka z wodą plasterki cytryny oraz trzech ogórków.

2. Jeden ogórek zetrzyj na tarce i dodaj do lemoniady.

3. Napój wstaw do lodówki na około 30 min, a następnie przecedź przez sito.

4. Do gotowej lemoniady dodaj lód i rozmaryn.

Smacznego!

