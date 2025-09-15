Od piątku więcej zapłacimy za badanie techniczne pojazdu

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło nowe, wyższe stawki za obowiązkowe badania techniczne pojazdów i jest to pierwsza taka podwyżka od przeszło 20 lat. Resort wskazał, że podwyżki wynikają z rzeczywistych kosztów prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów, w tym m.in. mediów, wynagrodzeń diagnostów, utrzymania urządzeń i nieruchomości.

Nowe, wyższe opłaty za obowiązkowe badanie techniczne pojazdów zaczną obowiązywać już od najbliższego piątku, czyli od 19 września. Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł, ale od 19 września wzrośnie do 149 zł. Przegląd techniczny samochodu z instalacją LPG/CNG wyniesie 245 zł (dotychczas 162 zł). Z kolei za badanie techniczne motocykla zapłacimy 94 zł (dotychczas 62 zł), a opłata za motorower to 76 zł (dotychczas 50 zł).

Ponadto za obowiązkowe badanie techniczne samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego 3,5-16 t trzeba będzie zapłacić 234 zł, w przypadku samochodu ciężarowego powyżej 16 t - 269 zł, a przyczepy ciężarowej do 3,5 t - 119 zł.

To jednak nie koniec zmian, bowiem nowe przepisy nakładają na diagnostów obowiązek fotografowania pojazdu przechodzącego badanie techniczne. Diagnosta będzie musiał zrobić zdjęcia przodu, tyłu oraz stanu licznika, a wszystkie dane trafią do systemu CEPiK i będą przechowywane przez co najmniej 5 lat.

Co grozi za brak ważnego przeglądu technicznego?

Za brak ważnego przeglądu technicznego samochodu w Polsce grozi mandat od 1500 do 5000 złotych, a także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Dokładna wysokość kary za brak ważnego przeglądu technicznego może zależeć m.in. od okresu nieważności badania oraz stanu technicznego pojazdu.

