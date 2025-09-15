Aida Kosojan - Przybysz to jasnowidzka, która w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Swoimi refleksjami i przeczuciami dzieli się m.in. w mediach społecznościowych. Jej rady często trafiają w sedno, o czym świadczą komentarze fanów. Tym razem Aida opublikowała nagranie, w którym ujawnia, co jej zdaniem stanie się we wrześniu.

Wrzesień: wyjątkowy miesiąc w mistycznym kalendarzu

Jasnowidzka zwróciła uwagę, że wrzesień jest wyjątkowym miesiącem w mistycznym kalendarzu. Zasługa w tym cyfry 9. Aida przyznała, że wrzesień jest miesiącem świadomych decyzji i przemyślanych zamówień. Podkreśliła, że słowa w tym miesiącu mają wyjątkową moc i mogą doprowadzać do zwycięstwa.

"Jak zaczynamy proces zmian w czerwcu, to wrzesień jest miesiącem, który bije w dzwony, by pokazać nam, do którego punktu wyznaczonego przez siebie wcześniej doszliśmy. We wrześniu trzeba być ostrożnym pod względem wywoływania konfliktów - tych świadomych i nie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś zataił w stosunku do nas złość, ktoś niewłaściwie odczytał nasze słowa i odebrał nasze intencje. To czas na konfrontację z osobą, na której ci zależy" - powiedziała Aida Kosojan-Przybysz.

Aida ujawnia: "Sygnał, że musisz być ostrożny"

Aida zwróciła uwagę na jeszcze jedną kwestię.

"We wrześniu sygnałem, znakiem ostrzegawczym, że musisz być ostrożny, jest milczenie ze strony drugiej. Jeśli szukasz kontaktu, a osoba stawia mur, buduje bariery i granice, nie czekaj że zadzwoni, nie czekaj że napisze. Po prostu idź na spotkanie" - sugeruje jasnowidzka.

Wrzesień to czas nowych możliwości 123RF/PICSEL

Dlaczego to tak ważne? Jej zdaniem wrzesień to najlepszy czas na skonfrontowanie się z kimś osobiście.

"To miesiąc, w którym cudze słowo powtórzone, które wraca do ciebie jak bumerang, może być słowem, które zmienia swoje znaczenie i przeznaczenie. To czas, kiedy plotka albo nieprawdziwa informacja, docierając do ciebie, burzą dobre relacje. Dlatego wszystko musisz wyjaśniać osobiście, nie przez osoby trzecie. Plotka może wzniecić wielki ogień, wielki pożar, który będzie trudny do zgaszenia. To czas palenia ogniska i celowych podpaleń. Doprowadzeniem do niego może być zatajona złość drugiego człowieka. Obserwuj co mówi, obserwuj zachowanie. Jeśli jakaś osoba w twoim otoczeniu wywołuje w tobie dużą niechęć, dystansuje cię, budząc w tobie ogromny niepokój, to osoba, która może być niebezpieczna na twoim polu życiowym" - uważa Aida.

Czas egzaminów

Zdaniem Aidy wrzesień to również czas egzaminów i priorytetów. Jasnowidzka zwraca uwagę, że musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Po co wspinasz się na tę górę? Zdajesz egzamin wytrwałości? Może chcesz być podziwiany? A może badasz samego siebie?

Aida Kosojan-Przybysz kolejny raz zwróciła się do Polaków Piotr Bławicki East News

"Ważny jest cel. Dopiero wtedy góra będzie dla ciebie zdobyta. We wrześniu nic nie przychodzi za darmo, pobiera opłatę. Musisz wiedzieć, że to czas, w którym dobrem się płaci za dobro. Ktoś ci coś daje, za jakiś czas będziesz musiał zrównoważyć tę energię. Za dobro, które otrzymujesz, będziesz musiał oddać coś od siebie. To dobry moment na zanurzenie się w dokumentację finansową, przejrzenie kontraktów, zapłatę ubezpieczenia. Wrzesień jest miesiącem finansowych dróg i nowych możliwości" - kontynuuje jasnowidzka.

Podkreśla, że to też miesiąc propozycji.

"Możesz dostać propozycję, która będzie szansą dla ciebie na nowe życie, nowe możliwości. To są takie "strzały" jako propozycje, które mogą się zdarzać raz na parę lat" - powiedziała Aida Kosojan-Przybysz.

