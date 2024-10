Pij śmiało, zwłaszcza jesienią. To istny napój bogów

Co więcej, posiada on wiele cennych substancji, które mają fantastyczny wpływ na zdrowie - a zwłaszcza na układ immunologiczny.

"Liście tej rośliny zawierają duże ilości witaminy C, która stymuluje białe krwinki i jest silnym antyoksydantem o działaniu przeciwzapalnym. Znajdziemy w nich również cynk, który odgrywa ważną rolę w produkcji i funkcjonowaniu komórek odpornościowych" - wyjaśnia w rozmowie z magazynem "Real Simple" dietetyczka Kate Geagan.

Yerba to modny zamiennik kawy i herbaty. Ceniony za długą listę właściwości zdrowotnych

Badanie z 2020 roku, którego wyniki opublikowano na łamach "Journal of Clinical Medicine" wykazało, że produkty bogate we wspomniane wcześniej polifenole mają pozytywny wpływ na czynniki neurotroficzne - białka, które wspomagają wzrost, różnicowanie i dojrzewanie neuronów, a co za tym idzie wspierają poprawę funkcji poznawczych.