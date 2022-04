Jak prawidłowo czyścić i dbać o lodówkę? Oto kilka porad.

Zdjęcie Ocet to znacznie lepszy wybór od chemicznych konkurentów, bo jest ekologiczny, tani i bezpieczny dla naszej skóry / 123RF/PICSEL

Wyczyść i odkaź lodówkę - pomoże ocet

Ocet jest doskonale znany wszystkim paniom domu dzięki swoim właściwościom odkażającym i oczyszczającym. Wiele z was może nie wiedzieć, że jest on składnikiem wielu środków czystości dostępnych w sklepach. Jest to znacznie lepszy wybór od chemicznych konkurentów, ponieważ jest przyjazny naturze, można go kupić za znacznie mniejszą cenę, a stosowanie go nie ma niepożądanych skutków ubocznych.

Jeśli z twojej lodówki bije nieprzyjemny zapach, sięgnij po ocet. Wystarczy przygotować roztwór octu z wodą w proporcjach 1:3, a następnie rozprowadzić po wnętrzu lodówki. Zdezynfekuje je, pozbędzie się brzydkiego zapachu oraz zanieczyszczeń a w dodatku ochroni lodówkę przed zapleśnieniem. Po wszystkim wytrzyj powierzchnie do sucha. Do odkażania lodówki można użyć także spirytusu.

Czyszczenie lodówki domowymi sposobami - sól i cytryna

Sól oprócz usuwania zanieczyszczeń pomoże również przy walce z bakteriami. Preparat przygotowany z roztworu 2 łyżek soli w szklance ciepłej wody doskonale poradzą sobie z brudem na ściankach, półkach oraz w szczelinach. Sól musi jednak dostać chwilę na wejście w reakcję z brudem. Daj jej 10 minut, a następnie przemyj powierzchnie czystą, mokrą ściereczką po czym wytrzyj ręcznikiem papierowym do sucha. Sok z cytryny (lub kwasek cytrynowy) możemy zastosować w bardzo podobny sposób.

Zdjęcie Sól oprócz usuwania zanieczyszczeń pomoże również przy walce z bakteriami a cytryna wybieli powierzchnie / 123RF/PICSEL

Cytryna różni się jednak od soli tym, że doskonale rozjaśnia powierzchnie. Dodatkowo, często środki czystości mają nadawany sztuczny, chemiczny zapach cytryny. Stosując jej sok uzyskasz ładny zapach w zupełnie naturalny sposób. Roztwór tworzymy mieszając w sok z 3 cytryn z połową szklanki letniej wody. Tu również zostawiamy kwasek na 10 minut na czyszczonych powierzchniach po czym spłukujemy mokrą ściereczką i wycieramy do sucha.

Soda - czyści i chroni przed niechcianymi zapachami

Wszystkie gospodynie domowe wiedzą doskonale, że soda nadaje się do oczyszczania różnego rodzaju powierzchni oraz materiałów. Można nią wyczyścić praktycznie wszystko. Nic więc dziwnego, że doskonale sprawdzi się również w walce z zabrudzeniami wewnątrz lodówki. Do umycia sprzętu sodą należy przyrządzić gęstą pastę. 3 łyżki sody na pół szklanki wody powinny wystarczyć. Jeśli zdecydujemy się dodać do niej odrobinę octu, powinniśmy na koniec zauważyć wybielenie powierzchni. Pastą szorujemy całą lodówkę, pozwalamy wyciągnąć jej brzydki zapach ze ścianek a następnie wymywamy resztki preparatu z wnętrza lodówki. Wycieramy do sucha a następnie umieszczamy jedzenie z powrotem na półkach. Na koniec warto wysypać trochę sody na niewielki talerzyk i wsadzić go pomiędzy jedzenie tak, aby pochłaniał zapachy przechowywanych potraw. Dzięki temu twoja lodówka zachowa świeżość na dłużej.