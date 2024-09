Zanim będziemy się cieszyć smakiem ugotowanych jajek , musimy przebrnąć przez czynność obierania ich ze skorupki . Czasami takie zajęcie jest niezwykle irytujące, a to z uwagi na mocno przywierającą i kruszącą się skorupkę, co wymaga od nas anielskiej cierpliwości.

Iwona Rychter, bo tak nazywa się kobieta, twierdzi, że "odkryła sekret na szybkie obieranie jajek". Twórczyni instagramowa poopowiada, by do gotujących się w wodzie jajek dodać plasterek cytryny , co jej zdaniem bardzo ułatwia zdejmowanie skorupki.

Jednak spora część internautów komentujących nagranie Pani Iwony twierdzi, że identyczny efekt można uzyskać, dodając odrobinę soli do gotujących się jajek. Ponadto w komentarzach nie brakuje opinii, że to nie cytryna sprawia, iż skorupka łatwo odchodzi od jajka, lecz przełożenie jajek do wody z lodem, co też czyni na nagraniu instagramerka.