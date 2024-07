Jak dbać o pieniążka w domu?

Niewielkie, intensywnie zielone i okrągłe liście to cecha charakterystyczna pieniążka. Wdzięcznie wyglądająca roślina dawniej najczęściej dumnie prezentowała się w mieszkaniu dziadków. Obecnie chętnie wręcza się ją przyjaciołom i znajomym, którzy rozpoczynają życie w nowy mieszkaniu. Pilea peperomioides uważana jest za roślinę przynoszącą szczęście oraz dobrobyt, a przy okazji nie wymagającą przesadnego zaspokajania jej potrzeb.

Pieniążkowi dobrze będzie niemal w każdym podłożu. Jeśli nie wiemy, jakie wybrać, zdecydujmy się na uniwersalną ziemię do roślin domowych. Zanim jednak posadzimy roślinę w doniczce, zadbajmy o warstwę drenażową. Wykonamy ją ze żwirku lub keramzytu. Pieniążek zachwyci wyglądem, jeśli zadbamy o właściwą temperaturę. Najczęściej wystarczy mu standardowa pokojowa, jednak nie lubi, gdy wskaźnik spada poniżej 16 kresek. Pilea preferuje wzrastanie na jasnym stanowisku, do którego docierają mocno rozproszone promienie słońca. Lepiej nie stawiać jej na słonecznym parapecie. O wiele przyjemniej będzie pilei na komodzie lub stoliku nieopodal okna.

Czym nawozić kwiat pieniążek?

Pieniążek lubi nawożenie, jednak jest bardzo wrażliwy na stosowanie zbyt silnych środków lub źle dopasowanych dawek. Jeśli nie chcemy zrobić mu krzywdy, postawmy na domowe zasilacze. Z czego najlepiej zrobić odżywkę do pieniążka? Świetnie sprawdzą się resztki słodkich bananów, a konkretnie skórki, które najczęściej lądują w koszu lub kompostowniku. W dojrzałym bananie znajdziemy liczne składniki odżywcze, które wzmocnią roślinę od środka, pozwolą jej lepiej rosnąć i zadbają o nieskazitelny wygląd.

Jak przygotować prosty nawóz do pieniążka? Zaczynamy od zebrania kilku skórek z bananów, a następnie kroimy je w niewielkie kawałki. Tak przygotowane wrzucamy do czystego słoika i zalewamy przefiltrowaną oraz odstaną wodą. Na koniec zakręcamy całość i odstawiamy na całą noc. Kolejnego dnia przecedzamy miksturę i zabieramy się do podlewania. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z jej stosowaniem. Wystarczy, że podlejemy pieniążka domowym środkiem raz w tygodniu.

Jak zrobić miksturę z drożdży do podlewania pieniążka?

Domowy koktajl pełen składników odżywczych to coś, czym warto wspomóc rosnącego w domu pieniążka. Właściwie skomponowana mieszanka nie tylko sprawi, że roślina rozwinie silny system korzeniowy, ale dodatkowo przez długie lata zachwyci soczyście zielonym kolorem liści. Do przygotowania mikstury nie możemy jednak użyć przypadkowych składowych. Ogrodnicy zdradzają sekret na odżywkę, do której potrzebujemy jedynie:

½ łyżeczki cukru,

½ łyżeczki suchych drożdży,

½ litra ciepłej wody.

Przygotowanie środka jest bardzo proste. Do miski wlewamy podaną porcję wody, dosypujemy drożdże oraz cukier, a następnie wszystko dokładnie mieszamy. W kolejnym kroku pozostawiamy składniki do sfermentowania na ok. 6 godzin. Po tym czasie odżywka jest gotowa i nie trzeba jej rozcieńczać. Specjaliści doradzają, by stosować preparat raz w miesiącu, unikając kontaktu z liśćmi. Najlepiej podlewać roślinę bezpośrednio do podłoża. W ten sposób dostarczymy pieniążkowi nie tylko wapnia i fosforu, ale także potasu oraz azotu.

